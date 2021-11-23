Solksjaer gitti Manchester United son 16 turuna kaldı: Ronaldo yine tarih yazdı

Ole Gunnar Solksjaer ile yollarını ayıran Manchester United, Villarreal'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. İngiliz ekibi bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin ikinci yarısında Cristiano Ronaldo, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Ronaldo bu golle Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 6 gole ulaştı.
Manchester United'ın maçtaki son golünü Sancho attı ve mücadele 2-0'lık skorla sona erdi.
Ronaldo nun mükemmel zekası, tecrübesi ve bitiriciliği pic.twitter.com/q6DKzLmV3E
Ronaldo nun mükemmel zekası, tecrübesi ve bitiriciliği pic.twitter.com/q6DKzLmV3E— G.O.A.T🇵🇹 (@cr7vekilii) November 23, 2021
5 - Manchester United’ın yıldızı Cristiano Ronaldo, aynı Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi sezonunda bir İngiliz takımı formasıyla çıktığı ilk beş maçta da gol atan ilk oyuncu oldu. Kral. pic.twitter.com/CM7p79AFGx
5 - Manchester United’ın yıldızı Cristiano Ronaldo, aynı Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi sezonunda bir İngiliz takımı formasıyla çıktığı ilk beş maçta da gol atan ilk oyuncu oldu. Kral. pic.twitter.com/CM7p79AFGx— OptaCan (@OptaCan) November 23, 2021