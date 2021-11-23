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Solksjaer gitti Manchester United son 16 turuna kaldı: Ronaldo yine tarih yazdı

Manchester United, İspanyol rakibi Villarreal'i deplasmanda 2-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı garantiledi. Mücadelede kilidi açan golü atan Ronaldo, 5 maç sonunda gol sayısını 6'ya çıkardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Solksjaer gitti Manchester United son 16 turuna kaldı: Ronaldo yine tarih yazdı
Cristiano Ronaldo - Manchester United

Ole Gunnar Solksjaer ile yollarını ayıran Manchester United, Villarreal'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. İngiliz ekibi bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin ikinci yarısında Cristiano Ronaldo, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Ronaldo bu golle Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 6 gole ulaştı.

Manchester United'ın maçtaki son golünü Sancho attı ve mücadele 2-0'lık skorla sona erdi.
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