UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Solksjaer'den yıllarca unutulmayacak penaltı kararı

Manchester United'ın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solksjaer, PSG maçının duraklama dakikalarında kazandıkları penaltıyı Rashford'a attırdı. Başarılı teknik adam bu kararıyla büyük bir risk aldı. 21 yaşındaki oyuncu son penaltısını 3 yıl önce atarken bunların birini milli takımın alt yaş kategorilerinde diğer ikisini ise genç takımda atmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rashford, PSG maçının duraklama dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çevirdi.

Rashford, PSG maçının duraklama dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çevirdi.

Manchster United, 2-0 yenildiği maçın rövanşında PSG'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada penaltıdan Rashford attı. 21 yaşındaki oyuncu golden sonra büyük sevinç yaşadı.

Manchester United'ın son yıllarda attığı en kritik penaltıda Rashford'un topun başına gelmesi İngiliz basınında büyük risk olarak yorumlandı. Bunun sebebi ise genç oyuncunun birinci penaltıcı olmaması.

  • Rashford, kariyerinde en son 3 yıl önce penaltı atışı kullanmıştı. İngiliz oyuncu, bunlardan birini milli takımın alt yaş kategorilerinde diğer ikisini ise genç takımda atmıştı.

Rashfor'un penaltı kariyeri.
Rashfor'un penaltı kariyeri.

Rashford, PSG maçında kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve takımını çeyrek finale taşıdı.
Rashford, PSG maçında kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve takımını çeyrek finale taşıdı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.