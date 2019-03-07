Solksjaer'den yıllarca unutulmayacak penaltı kararı

Manchster United, 2-0 yenildiği maçın rövanşında PSG'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada penaltıdan Rashford attı. 21 yaşındaki oyuncu golden sonra büyük sevinç yaşadı.

Manchester United'ın son yıllarda attığı en kritik penaltıda Rashford'un topun başına gelmesi İngiliz basınında büyük risk olarak yorumlandı. Bunun sebebi ise genç oyuncunun birinci penaltıcı olmaması.