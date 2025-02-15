Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Solskjaer Rafa'yı örnek göstererek açıkladı: Bunu anlatmaya çalıştım

Solskjaer Rafa'yı örnek göstererek açıkladı: Bunu anlatmaya çalıştım

22:0215/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trabzonspor galibiyetinin ardından konuştu. Önemli bir reaksiyon gösterdiklerini dile getiren Norveçli çalıştırıcı, "Beşiktaş, çalışan, hakkıyla, savaşarak kazanan bir camia. Bunu anlatmaya çalıştım. Hatalar her zaman olur." dedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 24. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer basın toplantısında konuştu.


Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları şöyle:
'Reaksiyonumuz çok iyiydi'

"Aslında bunu söylemek için erken. Süreç içerisindeyiz. Adım adım gideceğiz. Bugün mentalite çok iyiydi. İyi başladık ama kötü bir gol yedik. Hatalar normal ama reaksiyonumuz çok iyiydi. Fizik, taktik, enerji bugün gayet iyiydik. Genç oyuncularımızı maça sokmak da önemli. Daha genç oyuncuları sürekli kullanarak yeni bir anlamda enerji yakalayacağız."

'Maç içerisinde istikrarlı olmalıyız'

"İki eşit takımın mücadelesi oldu. Bizim odaklanmamız gereken istikrarlı bir takım olmak. Bazı periyotlarda iyiyiz, bazı periyotlarda kötüyüz. Maç içerisinde istikrarlı olmalıyız. İstikrarı sağlamayı öğrenmeliyiz. Yeni oyuncularımız var. Daha da iyi olacak."


'Rafa örneğini vermek lazım'

"Futbolculara, kulübün kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. Beşiktaş, çalışan, hakkıyla, savaşarak kazanan bir camia. Bunu anlatmaya çalıştım. Hatalar her zaman olur. Rafa örneğini vermek lazım. Rakipten topu aldı ama sonra topu bir şekilde rakibe verdi ama bunda bir sıkıntı yok. Rafa, çalışkan bir oyuncu. Önemli olan her şeyini vermesi. Hata düzeltilir. Önemli olan takım oyunu. Takım bugün iyi savaştı."





#Beşiktaş
#Ole Gunnar Solskjaer
#Trabzonspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA 2025 SON DURUM 15 ŞUBAT: Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, içeriği nedir?