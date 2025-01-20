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Solskjaer takımla toplantı yaptı

Solskjaer takımla toplantı yaptı

16:5720/01/2025, Pazartesi
AA
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Solskjaer futbolculara bilgilendirmede bulundu.
Solskjaer futbolculara bilgilendirmede bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, futbolcularla toplantıda bir araya geldi.

Beşiktaş'ta başkan Adalı ve teknik direktör Solskjaer, takımla toplantı yaptı


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki toplantıda başkan Adalı, Norveçli teknik adama ve futbolculara yeni dönemde başarılar diledi.


Toplantıda oyuncularla tanışan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, beklentilerini paylaştı ve oyun felsefesi hakkında bilgiler verdi.





#Beşiktaş
#Ole Gunnar Solskjaer
#Serdal Adalı

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