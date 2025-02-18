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Solskjaer'i sevindiren haber: Yıldız oyuncu antrenmanlara başladı

Solskjaer'i sevindiren haber: Yıldız oyuncu antrenmanlara başladı

16:4818/02/2025, Salı
G: 18/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Siyah-beyazlılarda hazırlıklar sürüyor.
Siyah-beyazlılarda hazırlıklar sürüyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Eyüpspor'a konuk olacak. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Gabriel Paulista da antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 21 Şubat Cuma günü ikas Eyüpspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.


Isınmayla başlayan idmanda siyah-beyazlı oyuncular, çeşitli pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.


Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Gabriel Paulista da antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.





#Beşiktaş
#Eyüpspor
#Trendyol Süper Lig

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