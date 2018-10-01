Son 27 yılın en gölcü Trabzonspor'u

Süper Lig’de üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından sahasındaki maçta Kasımpaşa’yı 2-0 geriden gelerek 4-2 galip gelen Trabzonspor, özellikle iç sahadaki golcü kimliğiyle dikkat çekiyor.
Bordo-mavililer, iç sahada son 27 sezonun en golcü dönemini yaşıyor. Fırtına, ligde ilk 7 hafta sonunda 14 gol kaydederken, bu gollerin 12’sini kendi evinde atma başarısı gösterdi. İç sahada 4 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, maçlarını 3 gol ortalamasıyla oynadı. İç sahada yaptığı maçlarda ligin ikinci haftasında Sivasspor’u 3-1, dördüncü haftasında Galatasaray’ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, altıncı haftada Göztepe’ye 2-1 yenildi, yedinci haftada da Kasımpaşa karşısında sahadan 4-2 galip ayrılarak evindeki her mücadelede gol kaydetti.
Trabzonspor, puanlarının tamamına yakınını iç sahada topladı. İç sahadaki 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, ligde 10 puanının 9’unu evinde elde etme başarısı gösterdi. En son 1991-1992’de evindeki ilk 4 maçta 13 gol kaydeden bordo-mavililer, bu sezon attığı 12 golle son 27 sezon içerisindeki en golcü dönemini geçirdi.
EN GOLCÜLER RODALLEGA VE BURAK
Trabzonspor’da forvetler de iç sahada coşarken, 12 golün 8’ini kaydetti. Bordo-mavililerde 5 golle en skorer isim olan Hugo Rodallega, iç sahada da 4 golle en çok fileleri havalandıran futbolcu oldu. Burak Yılmaz, ligdeki 3 golünü Medical Park’ta kaydederek bu futbolcuyu takip etti. Caleb Ekuban da iç sahada 1 gol kaydetti. Forvetlerin haricinde Anthony Nwakaeme (2), Ogenyi Onazi ve Olcay Şahan da iç sahada diğer golleri atan oyuncular oldu. Dış sahadaki iki gol ise Rodallega ve Filip Novak’tan geldi.
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