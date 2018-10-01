SÜPER LİG

Son 27 yılın en gölcü Trabzonspor'u

Ligdeki son maçında evinde ağırladığı Kasımpaşa’yı 4-2 yenen Trabzonspor, bu sezon iç sahadaki golcü kimliğiyle öne çıkıyor. Taraftarı önünde yaptığı karşılaşmalarda rakip fileleri 12 kez havalandıran bordo-mavililer, evinde son 27 sezonun en golcü performansını sergiliyor.

Mustafa Fidan Yeni Şafak
Trabzonspor, puanlarının tamamına yakınını iç sahada topladı.

Trabzonspor, puanlarının tamamına yakınını iç sahada topladı.

Süper Lig’de üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından sahasındaki maçta Kasımpaşa’yı 2-0 geriden gelerek 4-2 galip gelen Trabzonspor, özellikle iç sahadaki golcü kimliğiyle dikkat çekiyor.

Bordo-mavililer, iç sahada son 27 sezonun en golcü dönemini yaşıyor. Fırtına, ligde ilk 7 hafta sonunda 14 gol kaydederken, bu gollerin 12’sini kendi evinde atma başarısı gösterdi. İç sahada 4 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, maçlarını 3 gol ortalamasıyla oynadı. İç sahada yaptığı maçlarda ligin ikinci haftasında Sivasspor’u 3-1, dördüncü haftasında Galatasaray’ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, altıncı haftada Göztepe’ye 2-1 yenildi, yedinci haftada da Kasımpaşa karşısında sahadan 4-2 galip ayrılarak evindeki her mücadelede gol kaydetti.

Trabzonspor, puanlarının tamamına yakınını iç sahada topladı. İç sahadaki 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, ligde 10 puanının 9’unu evinde elde etme başarısı gösterdi. En son 1991-1992’de evindeki ilk 4 maçta 13 gol kaydeden bordo-mavililer, bu sezon attığı 12 golle son 27 sezon içerisindeki en golcü dönemini geçirdi.

EN GOLCÜLER RODALLEGA VE BURAK

Trabzonspor’da forvetler de iç sahada coşarken, 12 golün 8’ini kaydetti. Bordo-mavililerde 5 golle en skorer isim olan Hugo Rodallega, iç sahada da 4 golle en çok fileleri havalandıran futbolcu oldu. Burak Yılmaz, ligdeki 3 golünü Medical Park’ta kaydederek bu futbolcuyu takip etti. Caleb Ekuban da iç sahada 1 gol kaydetti. Forvetlerin haricinde Anthony Nwakaeme (2), Ogenyi Onazi ve Olcay Şahan da iç sahada diğer golleri atan oyuncular oldu. Dış sahadaki iki gol ise Rodallega ve Filip Novak’tan geldi.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.