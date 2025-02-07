Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı mesaisi sürüyor

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı mesaisi sürüyor

14:127/02/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Fenerbahçe 51 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor.
Fenerbahçe 51 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de heyecan 23. hafta müsabakalarıyla devam edecek. Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı.


Sarı-lacivertli oyuncular, sahada ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.


#Fenerbahçe
#Alanyaspor
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ilk sinyal geldi: Eğitim müfredatında değişikler yapılacak mı?