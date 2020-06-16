Son haftanın tartışılan hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kızağa çekildi

Süper Lig’in 28. haftasında görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’nun, pazar günü oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya bu hafta maç vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

Süper Lig’in 28. haftasında görev alacak hakemler ise şu şekilde:

19 Haziran Cuma

21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

20 Haziran Cumartesi

18.30 Kayserispor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

21.00 Denizlispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

21.00 Yeni Malatyaspor - Göztepe: Özgür Yankaya

21 Haziran Pazar

18.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe : Fırat Aydınus

21.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Alper Ulusoy

21.00 Konyaspor - DG.Sivasspor: Halil Umut Meler

22 Haziran Pazartesi

21.00 A.Alanyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

21.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa