Son şampiyon Başakşehir puan kaybetmeye devam ediyor: 4 maçta 1 puan topladılar

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, 4. haftada oynadığı Göztepe maçını 0-0'lık eşitlikle tamamladı. İstanbul ekibi 4 haftalık periyotta gol atamadı ve sadece 1 puan topladı.
Karşılaşmadan dakikalar;
18’inci dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca içeri çevirdi. Ponck’un bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci İrfan Can’da kaldı.
32’nci dakikada Başakşehir sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Aleksic’in kullandığı köşe vuruşunda Ponck kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.
33’üncü dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Visca içeri yerden kesti. Demba’nın vuramadığı top sol çaprazda Mete Kaan’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci İrfan Can’ı geçen topu Göztepe savunmasından Atınç Nukan çizgiden çıkardı.
53’üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara, ceza sahası içindeki Visca’yı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
56’ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Crivelli, çizgiye doğru hareketlendikten sonra ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Mete Kaan’ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
66’ncı dakikada rakip yarı sahada topla buluşan Hasan Ali Kaldırım’ın uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta kaleci İrfan Can topu kornere tokatladı.
Karşılaşmada gol olmadı ve mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, 4. haftada oynadığı Göztepe maçını 0-0'lık eşitlikle tamamladı. İstanbul ekibi 4 haftalık periyotta gol atamadı ve sadece 1 puan topladı. pic.twitter.com/ai5TogxTR5
Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, 4. haftada oynadığı Göztepe maçını 0-0'lık eşitlikle tamamladı. İstanbul ekibi 4 haftalık periyotta gol atamadı ve sadece 1 puan topladı. pic.twitter.com/ai5TogxTR5— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 3, 2020
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