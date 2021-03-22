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Son viraj Avrupa

Süper Lig’de iki hafta aradan sonra Ankaragücü galibiyetiyle üst sıralardaki yerini koruyan Trabzonspor, milli aradan sonra kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor. Bordo-mavili takımda hedef gelecek sezon Avrupa’da boy göstermek.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Trabzonspor
Trabzonspor

Süper Lig’de elde ettiği 55 puanla klasmanda 4. sırada yer alan Trabzonspor, milli arada dinlenme fırsatı bulduktan sonra ligde kalan 10 haftalık periyotta daha iyi derece elde etmek için mücadele edecek. Ligin 39. haftasını da BAY geçirecek olan bordo-mavililer, 30 puanlık maç takviminde maksimum puanı alarak gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak istiyor. Alanyaspor mağlubiyeti ve Erzurumspor beraberliği ile 5 puan kaybedip ilk 3 arasında yer alma şansını zora sokan Trabzonspor, yerini korumanın yanı sıra rakiplerinin durumuna göre de ilk 3 şansını zorlayacak.

FİZİKİ VE MENTAL HAZIRLIK

Milli arada zihinsel olarak iyi dinlenmeleri gerektiğini ve sonrasında yeni bir seriye başlayacaklarını belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, her takımın birbirini yenilebileceğine ve kayıplar yaşayabileceğine dikkat çekerek, “Kadro derinliği sıkıntımızın yanı sıra pandemi döneminde en çok etkilenen takımların başında geliyoruz. Her takımın rakibini yenebilecek güçte olduğu bir ligde oynuyoruz. Fiziki çalışmaların yanı sıra kalan maçlara mental olarak da hazır olmamız gerek. Milli aradan sonra lige yeniden başlayacağız. Puan durumundan bağımsız her maçı tek tek düşünerek önümüze bakacağız. Oyun ve alacağımız sonuçların bizi nereye getireceğini hep birlikte göreceğiz. Öncelikli hedefimiz seneye Avrupa arenasında boy göstermek” diye konuştu.

Avcı’dan özel çocuklara ziyaret

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Ortahisar ilçesinde bulunan Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret etti. Avcı ziyarette, okuldaki down sendromlu ve otizmli çocuklara Trabzonspor forması hediye etti. Down sendromlu çocukların kendisine özel hazırladıkları hediyeleri de kabul eden Abdullah Avcı, “Burada olduğum için çok mutluyum. Karşılamanız ve hediyeleriniz çok güzeldi. Hepinize sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.

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