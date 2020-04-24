SÜPER LİG

Sosa ayrılması durumunda gitmek istediği takımı açıkladı

Bordo-mavililerin Arjantinli yıldızı Josa Sosa, "Bir gün dönmeye karar verirsem, Estudiantes’e dönerim. Trabzonspor’un oyuncusuyum ve sezon sonu burada sözleşmem bitiyor. Görüşmelerimiz devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Jose Sosa, bordo-mavili formayla çıktığı 93 maçta 13 gol atarken, 17 de asist kaydetti.

Jose Sosa, bordo-mavili formayla çıktığı 93 maçta 13 gol atarken, 17 de asist kaydetti.

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig’e verilen arada karantina günlerini evde geçiren bordo-mavili ekibin kaptanı Jose Sosa, kendini hazır tutmak için çalışmalar yaparken, diğer taraftan ise kızlarıyla bol bol vakit geçiriyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nı kızlarıyla birlikte Türk bayraklı tişörtler giyerek kutlayan yıldız oyuncu, ailesiyle birlikte Trabzon’da mutlu olduğunu gösteriyor.

Trabzonspor ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli oyuncu, bordo-mavili kulüple olan görüşmelerini sürdürürken, bir taraftan ise altyapısından yetiştiği Estudiantes’e döneceği iddialarına cevap verdi.

Sosa'nın 23 Nisan paylaşımı
Sosa'nın 23 Nisan paylaşımı

"Bir gün dönmeye karar verirsem, Estudiantes’e dönerim"


TNT Sports’a konuşan yıldız oyuncu, bugünlere gelmesinde Estudiantes kulübünün çok büyük bir katkısı olduğunu belirterek, "Orada bağlantılarım var. Çok iyi ilişkiler kurduğum arkadaşlarım var. Bir gün dönmeye karar verirsem, Estudiantes’e dönerim. Trabzonspor’un oyuncusuyum ve sezon sonu burada sözleşmem bitiyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Sezon tamamlandıktan sonra Arjantine döneceğim diye bir şey söylemek doğru olmaz. İnsanları yanıtlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Jose Sosa, futbola Estudiantes formasıyla başladı.
Jose Sosa, futbola Estudiantes formasıyla başladı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Podolski futbolculuğunun yanı sıra Türkiye'de...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.