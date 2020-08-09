Sosa’dan haber bekleniyor

İç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kaptan Jose Sosa’dan gelecek cevabı bekliyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sosa’nın takımın en önemli parçası olmaya devam edeceğine inandığını belirterek, futbol oynamaya devam etmesi halinde yeniden Trabzonspor’u tercih edeceğini söyledi. Bordo-mavili futbolcularla ilgili kendilerine her hangi bir teklif gelmediğinin altını çizen Ağaoğlu, “Trabzonspor’un her futbolcusu değerlidir ve transfer edilmeye değerdir ama şu ana kadar bu konuda bir tekli gelmedi” dedi.

Trabzonspor Süper Lig'in en değerli takımı Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt’ta 4 Ağustos tarihinde yapılan son güncellemeye göre; Trabzonspor’da 15 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 19 milyon 875 bin Euro’luk artış oldu. Güncel kadrolarına göre yapılan son değerlendirmeye göre Süper Lig’in en değerli takımı yaklaşık 82 milyon Euro ile Trabzonspor oldu. Bordo-mavilileri 66 milyon Euro civarındaki kadro değeriyle Başakşehir, 60 milyon Euro ile Fenerbahçe ve 59 milyon Euro ile Galatasaray takip etti. Trabzonspor’un ve Süper Lig’in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Alexander Sörloth değerini 13 milyon Euro’dan 20 milyon Euro’ya yükseltirken, ligin en değerli ikinci oyuncusu Uğurcan Çakır 9.5 milyon Euro’dan 16 milyon Euro’ya, ligin en değerli üçüncü oyuncusu Abdülkadir Ömür’ün ise değeri 12.5 milyon Euro’dan 13 milyon Euro’ya yükseldi. Caleb Ekuban’ın değeri 3.2 milyon Euro’dan 5.5 milyon Euro’ya, Nwakaeme’nin 4 milyon Euro’dan 5 milyon Euro’ya, Abdulkadir Parmak’ın 2.5 milyon Euro’dan 4 milyon Euro’ya, Gaston Campi’nin 1.4 milyon Euro’dan 1.8 milyon Euro’ya, Erce Kardeşler’in 400 bin Euro’dan 550 bin Euro’ya, Da Costa’nın 475 bin Euro’dan 525 bin Euro’ya, Kamil Ahmet’in 325 bin Euro’dan 450 bin Euro’ya, Taha Tepe’nin 100 bin Euro’dan 300 bin Euro’ya, Taha Tunç’un 100 bin Euro’dan 125 bin Euro’ya, Koray Kılınç’ın 100 bin Euro’dan 125 bin Euro’ya, Sami Can Özkan’ın 50 bin Euro’dan 100 bin Euro’ya ve Safa Kınalı’nın degeri ise 50 bin Euro’dan 100 bin Euro’ya ulaştı.11 FUTBOLCU DEĞER KAYBI YAŞADITrabzonspor’da 11 futbolcu ise toplamda 2 milyon 50 bin Euro’luk değer kaybetti. Guilherme 3.2 milyon Euro’dan 3.1 milyon Euro’ya, Hüseyin 3.2 milyon Euro’dan 2.2 milyon Euro’ya, Edgar Le 2.4 milyon Euro’dan 2.1 milyon Euro’ya, Yusuf Sarı 1.3 milyon Euro’dan 1.2 milyon Euro’ya, Bilal Başacıkoğlu 725 bin Euro’dan 600 bin Euro’ya, Doğan 650 bin Euro’dan 500 bin Euro’ya, Anıl 500 bin Euro’dan 450 bin Euro’ya, Abdurrahim 350 bin Euro’ya, Ahmet Canbaz 100 bin Euro’ya, Fıratcan 100 bin Euro’ya ve Yunus Emre 50 bin Euro’ya geriledi. Trabzonspor’da Hosseini, Serkan, Pereira, Andusic, Arda, Kerem, Atakan ile Salih’in değerlerinde ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.Newton Sosa'nın kalmasını istiyor