SÜPER LİG

Sosa'dan yakın markaj

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin ne zaman başlayacağı konusunda belirsizlik devam ederken Trabzonspor’da program dahilinde antrenmanlar bireysel olarak devam ediyor. Bordo-mavili futbolcuların motivasyonunu yüksek tutmak için kaptan Sosa da büyük çaba gösteriyor.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Jose Sosa

Jose Sosa

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının etkileri Türkiye’de de hissedilirken, bu nedenle ertelenen liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor. Teknik heyetin verdiği program dahilinde çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Trabzonspor’da takım kaptanı Sosa da futbolcu arkadaşlarıyla telekonferans sistemiyle görüşerek lig her an başlayacakmış gibi hazır kalmalarına özen gösteriyor. Sürekli iletişim halinde olan bordo-mavili takım kaptanı, arkadaşlarıyla yaptıkları görüşmelerde motive edecek konuşmalar yapıyor. Bireysel anlamda yaptığı çalışmaları takım arkadaşlarıyla paylaşan Sosa, onlardan da gereken özveriyi göstermelerini istiyor.

YABANCILARA MORAL VERİYOR

Özellikle ailesinden uzak kalan yabancı uyruklu futbolcularla her gün görüşerek kendilerine moral vermeye çalışan Sosa, kendilerine bu günlerin sağlıklı bir şekilde geçeceğini ve yeniden bir araya gelerek yarım kalan hedeflerini tamamlayacaklarını söylediği belirtildi. Trabzonlu futbolcuların aileleriyle birlikte olmalarının moral, motivasyon için önemli olduğuna vurgu yapan Sosa’nın bu konuda ki en önemli yardımcısı olan Pereira da bordo mavili camianın büyük bir aile olduğuna vurgu yaparak, kendilerinin de bu büyük aile ile statlarda yeniden buluşmanın heyecanıyla çalıştıklarını söyledi.

Trabzonspor’dan Milli dayanışma

  • Trabzonsporlu futbolcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası’na” büyük destek verdi. Bordo-mavili takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür ile başlayan destek, sosyal medyada diğer futbolcuların katılımıyla giderek büyüdü.

Türk futboluna damga vuracak deniyordu ama 3. Lig'de bile tutunamadı
Türk futboluna damga vuracak deniyordu ama 3. Lig'de bile tutunamadı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta zirve takipçisi Somaspor'da Cafercan Aksu'nun sözleşmesi feshedildi. Ara transfer döneminde 1928 Bucaspor'dan transfer edilen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı formayla 7 maçta görev aldıktan sonra kadro dışı bırakılmıştı.Galatasaray'da profesyonel olan Cafercan, pek çok Anadolu kulübünde görev aldıktan sonra bu sezon başında katıldığı Buca ekibinde ilk yarıda 11 maçta forma giyip 1 kez rakip fileleri sarsmıştı.

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