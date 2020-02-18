Şota’nın rekorunu kıracak

Trabzonspor’un golcü futbolcusu Alexander Sörloth, Karadeniz ekibinde kariyerinin en parlak dönemine imzasını attı. Ligde 17 golle krallık yarışında adını zirveye yazdıran 24 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili forma ile geçmiş dönemdeki performans verilerini geride bıraktı. Crystal Palace kulübünde geçtiğimiz sezon 12 maçta görev alan Norveçli oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Belçika temsilcisi Gent’te ise 19 lig müsabakasında 4 gol attı. 2018-2019 sezonunun ardından İngiltere’ye dönmeyen Sörloth’un yeni adresi Trabzonspor olmuştu. Bordo-mavili takımda Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 33 maçta 22 gole imza atan 24 yaşındaki oyuncu, bir sezonda en çok gol attığı dönemi yaşıyor. Karadeniz ekibinde adeta kendini bulan Sörloth, ligde 17, kupada 3 ve Avrupa’da ise 2 gol attı.

CARDOZO’YU YAKALADI SIRA ŞOTA’DA

Trabzonspor, ligde Alexander Sörloth’un gol attığı maçları kaybetmedi. 14 maçta 17 gol kaydeden Norveçli oyuncu, 6 da asist yaparak bordo-mavili takımın elde ettiği 44 puanın 34’ne direk katkı sağladı. 24 yaşındaki santrfor, Süper Lig’de gol krallığı yarışının da en iddialı isimlerin başında gelirken, attığı 17 golle ilk sırada yer alıyor. Trabzonspor’un gol silahı Sörloth, Süper Lig’de attığı 17 golle, Oscar Cardozo’nun istatistiklerini yakaladı ve gözünü Şota Arveladze’nin rekoruna dikti. 24 yaşındaki Norveçli golcü sezon tamamlanmadan Cardozo’nun 2014-15 sezonundaki gol sayısına ulaştı. Sörloth’un yeni hedefi ise Trabzonspor formasıyla 1995-96 sezonunda 25 golle krallık unvanını alan Şota Arveladze’yi geçmek.

KULÜP TRANSFERİ KONUSUNDA RAHAT

Trabzonspor, Norveçli oyuncunun transferi konusunda oldukça rahat. Bordo-mavili kulüp, İngiltere’nin Crystal Palece ekibine iki yıl için 750 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Sörloth’a ise yıllık 1 milyon 500 bin Euro ödeyecek olan Trabzonspor, futbolcunun, 2020-21 sezonundaki resmi maçların (Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi) yüzde 50’sinde ilk 11’de başlaması halinde 6 milyon Euro bonservis bedeli ile kesin transferi gerçekleşmiş olacak. Karadeniz ekibi oyuncunun bonservisini alması durumunda da sözleşmesini 2023 yılına kadar otomatik olarak uzatmış olacak. Öte yandan Crystal Palace ve Gent takımlarında forma giydiği dönemde transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro değeri bulunan Sörloth, bordo-mavili forma altında ise 5 aylık dönemde fiyatını 10 milyon Euro’ya çıkartarak değerine değer kattı.

GOL ATAMADIĞI DÖRT TAKIM KALDI

Süper Lig’de 17 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Sörloth, geride kalan 21 maçta 13 takım karşısında gol bulmayı başarırken, sadece Alanyaspor, Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor’a gol atamadı. Bu sezon Süper Lig’de en fazla takıma gol atan oyuncu konumunda yer alan Norveçli forvet oyuncusu, Kasımpaşa’ya 4, Kayserispor’a 2, Konyaspor, Antalyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Ankaragücü, Başakşehir, Gaziantep FK, Rizespor, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Sivasspor’a karşı birer gol kaydetti. Sörloth, ligin ikinci yarısında oynanacak Alanyaspor, Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor karşılaşmalarında gol bulması durumunda bu sezon Süper Lig’deki tüm takımlara karşı gol atma başarısı gösterecek.

Fırtına’nın yeni rotası Beşiktaş

Trabzonspor, son 9 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaştı. Son olarak 2010-11 sezonunun 24, 25, 26, 27, 28 ve 29’uncu haftalarında oynadığı karşılaşmaları kazanarak 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan bordo-mavili takım, sonraki süreçte ilk kez bu sezon 6 maçlık galibiyet serisine ulaştı. Süper Lig’in 23’üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak olan Trabzonspor, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılması durumunda 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinin ardından son 15 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşacak. Bordo-mavili takım, Beşiktaş karşısında alacağı 3 puanla 15 sezon sonra yeni bir rekora imza atmanın yanı sıra rakiplerinin de birbirleriyle oynayacağı haftada liderlik koltuğundaki yerini de sağlamlaştırmış olacak.

Yerel gazetelerde şampiyonluk sesleri

***

Trabzon’daki yerel gazeteler, Trabzonspor’un 2-1 kazandığı Sivasspor maçının ardından ‘şampiyonluk yakın’ yorumları yaptı. Karadeniz gazetesi, “Bayrakları açın şampiyonluk yakın”, “Duyduk duymadık demeyin, lideriz. Hem de 1 maçımız eksik”, Taka gazetesi, “Mekanın sahibi geri döndü!”, “Sivasspor’u deviren Trabzonspor, 298 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu”, Sonnokta gazetesi, “Ağlata ağlata yürüyoruz mutlu sona”, “Fırtına Sivas’a da diz çöktürdü, 9 yıl sonra yeniden zirveyi gördü”, Günebakış gazetesi, “Bunun adı şampiyonluk yürüyüşü”, “Trabzonspor, Fenerbahçe’den sonra şampiyonluktaki rakiplerinden Sivas’ı da yendi”, Kuzey Ekspres gazetesi ise “Fırtına zirveye esti”, “Bordo-mavililer, Sivasspor’u geçti, liderlik koltuğuna oturdu” ifadelerini kullandı.