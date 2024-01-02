Sözleşmesinde Beşiktaş için özel madde bulunuyor mu? Sergen Yalçın açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor göreve getirilen Sergen Yalçın'ı getirdi. Deneyimli teknik adam için bugün bir basın toplantısı düzenlendi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamaları:
'Çok doğru bir tercih yaptık'
"Ekip olarak buraya gelmekten çok mutluyuz. Uzun zamandan beri, 1.5-2 senedir çalışmıyoruz ekip olarak. Kısmet Antalya'ymış. Ekip olarak, başkan aradığında çok heyecanlandık. Kadro, ekip ve hedefler olarak birbirini tamamlayan bir ikili gibi gördük kendimizi. Çok heyecanlı bir şekilde, inanarak, başarılı olacağımıza güvenerek çok doğru bir tercih yaptık. İnşallah çok iyi yerlere geliriz"
'Beşiktaş gibi madde sözleşmede yok'
"Beşiktaş'tan teklif gelirse ayrılırım gibi bir madde sözleşmemde yok. Ben sözleşmelerime böyle maddeler koydurmam"