Trabzonspor Sparta Prag deplasmanında

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. ön eleme turu ilk karşılaşmaları, yarın, 7 Ağustos Çarşamba ve 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Yarın 3, çarşamba tek, perşembe ise 32 müsabaka yapılacak.

Sparta Prag - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu netlik kazandığında haberimizde yer alacaktır.

Play-off turuna yükselecek ekipler, 13-15 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.