UEFA AVRUPA LİGİ

Sparta Prag - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor Sparta Prag deplasmanında

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un da mücadele edeceği 3. ön eleme turunun ilk ayağı, yarın, 7 Ağustos Çarşamba ve 8 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Peki Sparta Prag - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Haber Merkezi AA
Trabzonspor'da Sparta Prag çalışmaları devam ediyor

Trabzonspor'da Sparta Prag çalışmaları devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. ön eleme turu ilk karşılaşmaları, yarın, 7 Ağustos Çarşamba ve 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Yarın 3, çarşamba tek, perşembe ise 32 müsabaka yapılacak.

  • Sparta Prag - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
  • UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor

    8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu netlik kazandığında haberimizde yer alacaktır.

Play-off turuna yükselecek ekipler, 13-15 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.