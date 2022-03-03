Spor Toto Süper Lig’de 28. hafta heyecanı

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Bakan Soylu: Yarın tüm Türkiye'de okullarda kıymetli bir tatbikatımız var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle ve öğrencilerle bir tatbikat yapacağız" dedi.