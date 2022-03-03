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Spor Toto Süper Lig’de 28. hafta heyecanı

Süper Lig’in 28. hafta heyecanı yarın oynanacak Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın maçında Fenerbahçe ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

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Haber Merkezi İHA
Spor Toto Süper Lig’de 28. hafta heyecanı
Süper Lig 28. hafta

Süper Lig’de 28. hafta heyecanı yarın, 5 Mart Cumartesi, 6 Mart Pazar ve 7 Mart Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor’u konuk edecek.

Cumartesi günü Konyaspor, Galatasaray’ı ağırlayacak. Haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe pazar günü evinde lider Trabzonspor ile oynayacak. Haftanın kapanış gününde ise Beşiktaş ile Başakşehir, Dolmabahçe’de karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor
5 Mart Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor
16.00 Göztepe - Kasımpaşa
19.00 İ.H. Konyaspor - Galatasaray
6 Mart Pazar
16.00 V. Fatih Karagümrük - Altay
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
19.00 F. T. Antalyaspor - D.G. Sivasspor
7 Mart Pazartesi
20.00 Y. Kayserispor - A. Alanyaspor
20.00 Gaziantep FK - A. Hatayspor
20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir


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