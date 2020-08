Sporculara müjde: Başarılı sporcuya özel okul ücretsiz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini açıkladı. Bu düzenlemenin sportif altyapının güçlendirilmesinde oldukça önemli olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu; düzenlemedeki işbirliğinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı’na teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu, “Bu vesile ile yetenekli genç ve çocuklarımızın spora devamlılığının sağlanmasında, ‘spor mu, eğitim mi’ ikilemini aşmasında tarihi bir adım daha atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sportif başarının ilk basamaktan itibaren destekleneceği bu değişikliğin ülkemiz sporu için hayırlı olmasını diliyorum” dedi. İlk ve ortaöğretim çağındaki sporcu öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği ortak çalışma neticesinde sportif başarılar elde ederlerse değerlendirme kriterleri içinde ilave bir puan alarak ödüllendirilecek. Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali ile Dünya Gençlik Olimpiyatlarında ve Ulusal Spor Faaliyetlerinde başarılı olan genç sporcular, diğer koşullarının da uygun olması halinde bu imkândan yararlanabilecek.

BAŞARILI SPORCU ÖĞRENCİLER, HANGİ KRİTERLERE GÖRE PUAN ALACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen kriterler neticesinde olimpik veya paralimpik branşlarda ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı elde ettiği bakanlık tarafından belgelendirilen sporculara ilave 50 puan kazandıran bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre sporcu öğrenci;

Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında dereceye girip Altın madalya almışsa 50 puan, Gümüş madalya almışsa 40 puan ve Bronz madalya almışsa 30 puan,

Avrupa Gençlik Olimpik Festivali ile Dünya Gençlik Olimpiyatlarında dereceye girip Altın madalya almışsa 30 puan, Gümüş madalya almışsa 20 puan ve Bronz madalya almışsa 15 puan,

Ulusal Spor Faaliyetlerinde dereceye girip Altın madalya almışsa 20 puan, Gümüş madalya almışsa 15 puan, Bronz madalya almışsa 10 puan alacak.”