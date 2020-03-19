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Sporda koronavirüs zirvesi: Bakan Kasapoğlu ve federasyon başkanları bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanları ile bir araya gelerek koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendiriyor.

Haber Merkezi AA
Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanları ile görüşüyor.

Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanları ile görüşüyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliğinin başkanları ile bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, başkanlar ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeleri ele alıyor.

Toplantı girişinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Federasyon başkanlarını dinleyeceğiz. Onların da bu süreçte çok fazla çalışması gerekiyor. Ne tür çalışmaları olduğunu konuşacağız. Gündemimizde pek çok konu var. Süreci konuşacağız. Ancak içinde olduğumuz günler itibarıyla federasyonlar ile hem bugünü hem de yarını titizlikle planlamak zorundayız. Amaç buradan irtifa kaybetmeden çıkabilmek" dedi.

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