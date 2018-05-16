Sporting Lizbon'da taraftarlar oyunculara saldırdı

Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon, dün şok bir olayla sarsıldı.
Takımın aldığı kötü sonuçların ardından bir grup taraftar, antrenman sahasını basarak oyunculara saldırdı.
Saldırı sonrası takımın Hollandalı futbolcusu Bas Dost başından yaralanırken, Portekiz ekibi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile saldırıyı kınayarak, sert tepki gösterdi.
- Kulübü karıştıran saldırı sonrası oyuncuların bir kısmının takımdan ayrılmak istediği yönünde haberler çıktı.
When ‘fans’ attack their own players like happened at Sporting. This is Bas Dost’ head injury. #idiots pic.twitter.com/y5uAqhGjeg
When ‘fans’ attack their own players like happened at Sporting. This is Bas Dost’ head injury. #idiots pic.twitter.com/y5uAqhGjeg— Kristof Terreur 📰 (@HLNinEngeland) 15 Mayıs 2018
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