AVRUPA LİGLERİ

Sporting Lizbon'da taraftarlar oyunculara saldırdı

Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da alınan kötü sonuçların ardından, bir grup taraftar takımın antrenmanını basarak oyunculara saldırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sporting Lizbon antrenmanını, maskeli bir grup taraftar bastı.

Sporting Lizbon antrenmanını, maskeli bir grup taraftar bastı.

Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon, dün şok bir olayla sarsıldı.

Takımın aldığı kötü sonuçların ardından bir grup taraftar, antrenman sahasını basarak oyunculara saldırdı.

Saldırı sonrası takımın Hollandalı futbolcusu Bas Dost başından yaralanırken, Portekiz ekibi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile saldırıyı kınayarak, sert tepki gösterdi.

  • Kulübü karıştıran saldırı sonrası oyuncuların bir kısmının takımdan ayrılmak istediği yönünde haberler çıktı.

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