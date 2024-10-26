Stanimir Stoilov Trabzonspor galibiyetinin sırrını açıkladı

Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Çok güçlü bir takıma ve çok iyi bir teknik direktöre karşı bir galibiyet aldıklarını belirten Stoilov, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Enerjimiz ve sahadaki duruşumuz kesinlikle üst seviyedeydi, istediğimiz o dinamik futbolu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımız bizimle bütünleşerek bugün bizlere verdikleri muhteşem destekle ve galibiyeti hak ettiler. Oyuncularım sahada 10 kişi kaldığımız dönemde bile 10 kişi olduklarını asla hissetmediler. Tam tersine sahada sanki biz bugün 12 kişi gibiydik. Çünkü taraftarlarımız bize ekstra bir güç kattı, verdikleri destekte kendilerine özel olarak bununla ilgili teşekkür etmek istiyorum."





"Bu galibiyeti bugün hep beraber aldık. Her zaman söylediğim gibi biz beraber olduğumuzda kimse bizi durduramaz. Şimdi bu şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. İstediğimiz futbolu sahaya yansıtmaya devam etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bugünkü galibiyetle beraber oyuncularımız da seviyemizin ne kadar yüksek olduğunu gördüler."





"Hakemlerle ilgili çok fazla yorum yapmayı sevmiyorum. Çünkü federasyonda bununla ilgilenen insanlar var ama iptal edilen gol enteresandı. Daha önce Romeo'nun da golü iptal edilmişti. Daha sonra bakıldığında çok açık bir gol oldu. O zaman ortaya çıkmıştı. Tabii ki bu tarz goller iptal edildiğinde oyuncuları o anda etkileyebiliyor."





"Aynı şekilde geriye çekilmememiz gerektiğini de söyledim ama tabii ki iyi defans yapmaya devam etmemiz gerekiyordu. Çünkü iyi defans yapınca golü bulacağımızı biliyordum."





"Bazen oyuncular önemli galibiyetlerden sonra bunun rehavetine kapılabiliyorlar. Bunun yaşanmaması gerekiyor."























