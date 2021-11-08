Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu açıklaması: "Benden süre istedi"

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile yapacağı kritik maçların hazırlıklarına başlayan ay-yıldızlı ekimizde teknik direktör Stefan Kuntz, kadro tercihleri ve takımın durumuyla ilgili soruları yanıtladı.

TRT Spor'a konuşan Alman çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"İki maçtan da istediğimizi almak istiyoruz"

"İlk etapta bizim konsantrasyonumuz Cebelitarık maçına olacak. Öncelikle bu karşılaşmadan istediğimizi almak istiyoruz. Bu karşılaşmayı geride bıraktıktan sonra aynısını Karadağ maçında da yapacağız."

"Takım ruhu üzerine çok çalıştık"





"Çok fazla geçmişe gitmek istemiyorum. Kendimce analiz yapmak istiyorum. Bunların sonucunda çıkarttığım şu; öz güven en üst noktada değilmiş aynı zamanda mental güç de yüksek değilmiş. Burada özgüven hususu çok önemli. Eğer özgüven sıkıntısı yaşıyorsanız, takım arkadaşlarınızdan destek alırsınız. Takım ruhu üzerine çok çalıştık bu konu özelinde. Letonya maçında bu çalışmalarımızın sonucunu aldığımızı düşünüyorum. Letonya maçındaki o galibiyetin üzerine bir şeyler inşa etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Letonya maçında aldığımız 3 puanın sıradan bir 3 puandan çok daha fazlası olduğunu düşünüyorum."

"Atacağımız her gol rakiplerin üstünde baskı oluşturacak"

"İlk öncelikle Cebelitarık maçını kazanmalıyız. İkincisi ne kadar gol atabiliyorsak, onu atmalıyız. Atacağımız her gol rakiplerin üstünde baskı oluşturacaktır. Bu doğrultuda ilerleyip düşüneceğiz."

"Kadro açıklama yaklaşımım; 20 oyuncu ve 3 kaleci"

"Bildiğiniz gibi bir önceki kadroda 26 kişi açıkladık. 3 oyuncu ilk maçta cezalıydı dolayısıyla böyle bir düşüncede bulunduk. Ama benim kadro açıklama yaklaşımımı bilmek isterseniz genelde 20 oyuncu ve 3 kaleci... Takım ruhu için bu sayının doğru olduğuna inanıyorum."

"Yusuf'un durumuyla ilgili hem kendisiyle hem hocasıyla konuştum"

"Geçen açıkladığımız kadrodan şimdi olmayanlara bakarsak Serdar Aziz ve Yusuf Yazıcı var. Serdar'ın gözünde sakatlık vardı. Yusuf'un durumuyla ilgili hem kendisiyle hem hocasıyla konuştum. Bazen oyuncular tam olarak neden aday kadroda olmadıklarını anlayamıyorlar. Bana göre Yusuf'un takımında oynadığı zaman milli takıma da faydalı olacaktır. Son zamanlarda takımında çok fazla zaman alamadı. Milli arayı değerlendirip, takımındaki yerini geri kazanıp, bize mart ayındaki maçlarda katkı sağlayacağını düşünüyorum."

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SPOR Yıldız oyuncumuz aday kadrodan çıkarıldı

Kaleci tercihleri

"İki oyuncunun durumunu farklı ele almak lazım. Sinan Bolat ile ilgili kararımızı kaleci antrenörümüzle birlikte verdik. Sinan'ın ayaklarını Uğurcan ve Altay'a göre daha iyi kullanan bir profil olarak kadroya dahil ettik. Altay'ın da sakatlığı bulunduğundan dolayı Beşiktaş'tan da Ersin'i ümit milli takımdan kadromuza aldık."

A Millî Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. 🇹🇷 #BizimÇocuklar #WCQ pic.twitter.com/MZzPLjgG53 — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 5, 2021

"Kenan'ı çok tutkulu bir oyuncu olarak tanımlayabilirim"

"Kenan Karaman konusuna gelelim. Kenan merkez santrfor oynayan bir oyuncumuz. Ben kendisini çok tutkulu bir oyuncu olarak tanımlayabilirim. Parmağı kırıldığı dönemde bize gelip milli takım için oynayıp katkı sağlamak istediğini söyledi. Kendisini bu yaklaşımından dolayı çok beğendim. Kenan her şeyini sahada verip, topun bizde kalmasını sağlayacak bir oyuncu."

"Kapı kimseye kapalı değil"

"İrfan Can Kahveci konusu hakkında hocası Vitor ile görüşmemiz oldu. O görüşmeler neticesinde bizim kararımız bu yönde oldu. Getafe'den Enes Ünal, Everton'dan Cenk Tosun... Kapı kimseye kapalı değil. Yeter ki iyi performans sergilesinler. Herkes mart ayı için kendisinde şans görebilir."

"Ferdi süre istedi"

"Birkaç hafta önce Ferdi ile Riva'da bir görüşme yaptık. Planlamalarımızdan bahsettim. Bundan sonra mart ayında inşallah play-off maçlarımız olacak diye kendisine anlattık. İyi bir sohbet oldu. Biraz daha süreye ihtiyacı olduğunu söyledi. Mart ayına kadar karar vermiş olacağını söylüyor."

"Tüm Türk oyuncular ülkeleri için oynamaktan büyük gurur duyuyorlar"

"Hakan Çalhanoğlu dünkü maçta 2. penaltıyı da atmalıydı. O zaman Inter kazanabilirdi... Biraz geri gideyim ve kendi gözlemimi söyleyeyim. Tüm Türk oyuncular ülkeleri için milli takım adına oynamaktan çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorlar. Tek bir amaçları var o da Türk insanını mutlu etmek. Tabii bunun yanında oyuncularımız bu kadar büyük sevginin yanı sıra gelen beklentilerden dolayı baskı altına giriyorlar. Bu baskının özellikle Türkiye dışında ülkeyi temsil eden oyuncularda daha ağır bir şekilde tezahür edebiliyor."

"Farklı karakterler, farklı liderler var takımımızda"

"Lider oyuncu herkese lazım. Burak Yılmaz'ı bu anlamda tipik bir lider olarak gösterebiliriz. Başka liderlerimiz de var takımımızda. Hakan çok yüksek sesle duyurmasa da saha içinde varlığıyla, tavırlarıyla bunu hissettirir. Çağlar konuşmasıyla bunu sağlar. Genç oyuncularımızı da buna sevk etmek istiyorum aslında. Onlara da yol açmak istiyorum geleceğe hazırlamak anlamında. Kalecilerimizin de liderlik yapması çok önemli. Farklı karakterler, farklı liderler var takımımızda."

"Yalnızca yabancı kuralını değiştirerek hedefe ulaşamazsınız"

"Yabancı sınırı konusu gündeme getirilirken genç oyuncu gelişiminin hedeflendiğine inanıyorum. Konunun tüm tarafları bir tartışma içerisinde kendi argümanlarını ortaya koymalı ve tek bir ortak noktada buluşulmalı. Yalnızca yabancı kuralını değiştirerek hedefe ulaşamazsınız. Konunun uzmanları bir araya gelmeli ve ortak bir noktada buluşulmalı diye düşünüyorum. Kısa süredir buradayım ve bahsettiğiniz konuların fotoğrafını çekmek için kendi adıma erken."

"Alt lig maçlarını izlemeyi düşünüyorum"

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"Alt ligler bizim için de önemli. Ben Almanya ümit milli takımını çalıştırırken oyuncularımın çoğu Bundesliga 2'den geliyordu. Özellikle akademisi olan kulüplere ziyaret yapmayı düşünüyorum. Maçları da izlemeyi düşünüyorum. Bunu sadece benle sınırlamayalım. Yardımcılarım da o maçları izleyebiliyor. Yardımcılarım da bu maçları izleyebilirler ama tabii ki ben de takipte olacağım."

"Türk medyasını aramızda görmek istiyoruz"