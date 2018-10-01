Sultanlar Çin'e takıldı

Japonya’da devam eden FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden A Bayan Milli Takımımız, B Grubu’ndaki ikinci maçında dün Çin ile karşılaştı.

Millilerimiz, rakibi karşısında mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin Sultanları, Japonya’nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center’da oynanan mücadelede rakibine 3-0’lık (25-18, 25-23 ve 25-23) skorla mağlup oldu. Sultanlar, ilk maçta Kanada’yı yendiği için grupta hanesine yazdırdığı 3 puanla üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Ay-yıldızlılarımızda Ebrar Karakurt attığı 16 sayıyla takımımızın en skorer ismi olurken, Meliha İsmailoğlu ve Eda Erdem Dündar ise 8’er sayıyla takımımıza katkı sağladı ancak galibiyeti getirmeye yeterli olamadılar. A Millilerimiz, gruptaki ilk maçında ise Kanada’yı 3-0’lık skorla set vermeden mağlup etmişti.

Milli takım, gruptaki üçüncü maçında yarın Bulgaristan ile saat 10.10’da karşılaşacak. Ay-yıldızlılarımız, üçüncü maçında çarşamba günü İtalya ile kozlarını paylaşırken, son karşılaşmasında ise perşembe günü Küba ile mücadele edecek.