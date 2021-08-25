Sultanlar gruptan lider çıktı: 5'te 5 yaptılar

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası D Grubu beşinci maçında Hollanda’yı 25-21, 25-21 ve 25-20’lik setlerle 3-0 mağlup eden Türkiye, grubunu lider tamamladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki 5. maçında kendisi gibi geride kalan 4 maçı da kazanan Hollanda’ya set vermedi. Ay Yıldızlılar, maçtan 3-0 galip ayrıldı ve gruptan lider çıktı. Milliler daha önce Romanya, Ukrayna, İsveç ve Finlandiya’yı mağlup etmişti. Filenin Sultanları, B Grubu’nun dördüncüsü ile Bulgaristan’ın Plovdiv şehrindeki Kolodruma Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 29 Ağustos’ta oynanacak son 8 finallerini kazandığı takdirde çeyrek finale yükselecek.
KENDİMİZİ DÖRTLÜ FİNALDE GÖRÜYORUZ
- A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti, mücadele sonrasında yaptığı açıklamada oyuncularını ve takımı tebrik etti. Grubun en zor maçını oynadıklarını dile getiren Guidetti, “Oyuncularım müthiş bir performans gösterdiler. Kötü başladık ancak sonrasında toparlandık. Oyuncular büyük bir saygıyı ve tebriği hak ediyorlar. Müthiş bir oyuncu grubuyla beraberim” dedi. Takım kaptanı Eda Erdem de yaptığı açıklamada, “Maç maç gideceğiz. Önce 16, sonra çeyrek final, daha sonra adımızı final four’a yazdırmak istiyoruz. Bu takım gerçekten iyi çalışıyor. Hedefimiz tekrardan dörtlü finalde olmak” dedi.