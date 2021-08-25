Sultanlar gruptan lider çıktı: 5'te 5 yaptılar

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası D Grubu beşinci maçında Hollanda’yı 25-21, 25-21 ve 25-20’lik setlerle 3-0 mağlup eden Türkiye, grubunu lider tamamladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki 5. maçında kendisi gibi geride kalan 4 maçı da kazanan Hollanda’ya set vermedi. Ay Yıldızlılar, maçtan 3-0 galip ayrıldı ve gruptan lider çıktı. Milliler daha önce Romanya, Ukrayna, İsveç ve Finlandiya’yı mağlup etmişti. Filenin Sultanları, B Grubu’nun dördüncüsü ile Bulgaristan’ın Plovdiv şehrindeki Kolodruma Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 29 Ağustos’ta oynanacak son 8 finallerini kazandığı takdirde çeyrek finale yükselecek.

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