Spor Sumudica "İkisini de takımımda görmek istiyorum"
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Sumudica: "İkisini de takımımda görmek istiyorum"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 4 oyuncu ile anlaştıklarını 3 oyuncuyla da görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Rumen çalıştırıcı Adem Büyük ve Sadık Çiftpınar'ın takımda kalacağını söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Sumudica: İkisini de takımımda görmek istiyorum
Marius Sumudica

Kendine ait sosyal medya hesabında taraftarların sorularını yanıtlayan Sumudica, başka takımlara gideceği söylentileri çıkan Adem Büyük ve Sadık Çiftpınar’ın takımda kalacağını belirterek, "Birçoğunuz bu soruları soruyorsunuz, bu yüzden benden net bir cevap duymanızı istiyorum. Adem Büyük ve Sadık takımımda görmek istediğim oyuncular. Onlarla görüştüm, kalacaklarına söz verdiler, ben de Malatya’dan ayrılmayacağıma söz verdim” dedi.

"Transfer için ikna etmeye çalışıyorum"


Takım olarak ligde son sırada bulunmalarının transfer çalışmalarını da etkilediğini ifade eden Sumudica, “Takımı birlikte kurtarmak istiyoruz. Şu anda oyuncuları Malatya’ya katılmaya ikna etmek için elimden geleni yapıyorum. Dün ve bugün bile bazı oyuncularla konuştum, onlardan gelip takımın tehlikeli bölgeden çıkmasına yardım etmelerini istedim. Kolay değil, masada sonuncuyuz” ifadelerini kullandı.

"4 oyuncu ile anlaştık"

Şuana kadar 4 oyuncu ile transfer konusunda anlaştıklarını ve Malatya’ya gelerek Malatyaspor için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Sumudica, 3 oyuncu ile de görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

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