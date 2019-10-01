Sumudica'dan hakem Ali Şansalan'a tepki
SÜPER LİG

Sumudica'dan hakem Ali Şansalan'a tepki

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, Göztepe maçını yöneten Ali Şansalan tarafından iptal edilen golle ilgili açıklama beklediklerini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Gazişehir Gaziantep sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Gazişehir Gaziantep sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Sumudica, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, dün 1-1 sonuçlanan Göztepe maçını yöneten Ali Şansalan hakkında eleştirilerde bulundu.

Karşılaşmada attıkları bir golünün iptal edilmesine tepki gösteren Sumudica, şunları kaydetti:

  • "Hakemlere karşı şu ana kadar eleştiri yapmadım, yapmayacağım da...Tek bir soru soruyorum; golümüz neden iptal edildi? Çıksın bunu açıklasın. Eğer yoksa Gaziantep halkından ve takımımdan özür dilenmeli."

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