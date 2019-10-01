Sumudica'dan hakem Ali Şansalan'a tepki

Sumudica, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, dün 1-1 sonuçlanan Göztepe maçını yöneten Ali Şansalan hakkında eleştirilerde bulundu.
Karşılaşmada attıkları bir golünün iptal edilmesine tepki gösteren Sumudica, şunları kaydetti:
- "Hakemlere karşı şu ana kadar eleştiri yapmadım, yapmayacağım da...Tek bir soru soruyorum; golümüz neden iptal edildi? Çıksın bunu açıklasın. Eğer yoksa Gaziantep halkından ve takımımdan özür dilenmeli."
🔴⚫️ Teknik Direktörümüz Marius Sumudica; "Hakemler hakkında eleştiri şuana kadar yapmadım, yapmayacağım. Tek bir soru soruyorum; ilk golümüz neden iptal edildi? Çıksın bunu açıklasın sebebi eğer yoksa Gaziantep halkından ve takımımdan özür dilemeli!" pic.twitter.com/6PxUR97vU8
🔴⚫️ Teknik Direktörümüz Marius Sumudica; "Hakemler hakkında eleştiri şuana kadar yapmadım, yapmayacağım. Tek bir soru soruyorum; ilk golümüz neden iptal edildi? Çıksın bunu açıklasın sebebi eğer yoksa Gaziantep halkından ve takımımdan özür dilemeli!" pic.twitter.com/6PxUR97vU8— Gazişehir FK (@GazisehirFK) September 30, 2019
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