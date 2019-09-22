Sumudica'dan Rizespor yorumu: Beşiktaş maçından daha zordu

Süper Lig’in 5. haftasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Rizespor’un tribünleri arkasına alarak 1 kişi daha fazla oynadığını, karşılaşmanın kendileri için Beşiktaş maçından daha zor olduğunu dile getirdi.

Çok iyi bir takımla oynadıklarını söyleyen Sumudica, "Rakibimiz çok zor gol yiyen bir takımdı. Sahaya çok yakın tribünler, ev sahibi taraftarı arkasına alarak 1 kişi fazla oynuyordu. Beşiktaş maçından daha zor oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bilmiyorum kaç takım burada kazanabilir ama gerçekten çok zor bir tribün önünde oynadık. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. 2 maçta 6 puan aldık. Rüyadan uyanmamız gerekiyor. Bu ligde hayal kurarsanız hiçbir şey alamazsınız. Haftanın ortasında bir kupa maçımız var. İki maçı da kazanmamız gerekiyor. Kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaizantep sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmiş, mücadele sonrası Sumudica'nın "Maç 9-2 bitseydi normaldi" sözleri büyük yankı uyandırmıştı.

Sumudica: 9-2 bitse normaldi Süper Lig'in 4. haftasında evinde Beşiktaş'ı 3-2 yenen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, hafta boyunca taktik çalıştıklarını ve maçı iyi bir taktik sonucu kazandıklarını söyledi.Sumudica, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kendi futbolcusu hakkında konuştuğunu aktardı.Ligde tek yabancı teknik direktör olduğunu hatırlatan Sumudica, "Ben onlara hep saygılı oldum. Bir hocanın benim oyuncum hakkında konuşmasını asla kabul edemem. Tekrar buradan söylüyorum saygı duyuyorum ama polemiğe girmeyeceğim" dedi.Maç skorunun çok daha farklı olabileceğini ifade eden Rumen teknik adam, şunları kaydetti;"Eğer bugün 9-2 bitseydi normal sonuçtu. Kaleciyle karşı karşıya 3 pozisyon oldu 2 topumuz direkten döndü. Biz daha iyiydik bugün. İlk Türkiye'ye geldiğimde 3 stoperli oynamaya çalışıyorum. Herkes beni analiz etti 3 stoper oynatmam hakkında. Bu ligde çift forvet oynayan kaç takım var sayısı çok az. Bugün 2 forvetle oynadık. Bugün maçta taktik kazandı. İyi bir taktikle kazandık. Bütün hafta boyunca takımla konuştum. Rakibimiz topa sahipken neler yapacağını gösterdi. Taktik olarak Gaziantep daha iyiydi sahada. Buradan taraftarı tebrik ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar mücadele ettiler."5 golün atıldığı ve 3 kırmızı kartın çıktığı maçta Beşiktaş deplasmanda Gazişehir'e 3-2 mağlup oldu. pic.twitter.com/tuTiy7IBQr— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Eylül 2019



