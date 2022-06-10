Süper Kupa hangi gün ve hangi stadyumda oynanacak?

Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki Süper Kupa maçı, 30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda Trabzonspor ile DG Sivasspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının, 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul’un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmasına karar verdi.

2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonuSivasspor’un karşı karşıya geleceği ve Şampiyonlar Ligi finalinin provası niteliğindeki karşılaşma, 30 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. UEFA yetkililerinin gözlemci olarak izleyeceği Turkcell Süper Kupa müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

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