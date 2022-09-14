Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig’de 16, 17 ve 18 Eylül’de oynanacak 7. hafta müsabakaların hakemleri belli oldu. Haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek Galatasaray - Konyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. İstanbulspor - Beşiktaş mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalarken, Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçını ise Hüseyin Göçek yönetecek. Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaysa Mete Kalkavan görev yapacak.

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