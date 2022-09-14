Spor Süper Ligde 7 haftanın hakemleri açıklandı
FUTBOL FUTBOL

Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 16, 17 ve 18 Eylül’de oynanacak 7. hafta müsabakaların hakemleri belli oldu. Haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek Galatasaray - Konyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. İstanbulspor - Beşiktaş mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalarken, Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçını ise Hüseyin Göçek yönetecek. Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaysa Mete Kalkavan görev yapacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Süper Lig 7. hafta maçlarını hangi hakemler yönetecek?
Abdulkadir Bitigen

Süper Lig'de 7'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Cuma günü saat 20.00'de oynanacak Galatasaray - Konyaspor mücadelesinde Abdulkadir Bititgen düdük çalacak.

Haftanın programı ve hakemler şöyle;

  • 16 EYLÜL CUMA
  • 20.00 Galatasaray - Arabam.Com Konyaspor (Ali Samiyen Spor Kompleksi) ABDULKADİR BİTİGEN
  • 20.00 Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay Stadyumu) ÇAĞDAŞ ALTAY
  • 17 EYLÜL CUMARTESİ
  • 17.00 HangiKredi Ümraniyespor - Kaşımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA
  • 20.00 İstanbulspor - Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK
  • 20.00 Fravport Tav Antalyaspor - Adana Demirspor (Corendon Airlınes Park Antalya Stadı) ALİ PALABIYIK
  • 18 EYLÜL PAZAR
  • 17.00 Medipol Başakşehir - VavaCars Fatihkaragümrük (Başakşehir Fatih Terim Stadı) BAHATTİN ŞİMŞEK
  • 17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK (Şenol Güneş Spor Kompleksi) METE KALKAVAN
  • 20.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor (Eryaman Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA
  • 20.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor (Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Kompleksi) HÜSEYİN GÖÇEK
Avrupa Galatasarayı konuşuyor

'Avrupa
Galatasaray'ı konuşuyor'
Soruşturma açıldı

Soruşturma açıldı

​UEFA Antwerp taraftarlarının Türk bayrağı yakması nedeniyle soruşturma açtı
UEFA başvuruyu reddetti

UEFA başvuruyu reddetti

Chelsea, Rangers, M.City'nin maçlardan önce milli marş isteği kabul edilmedi.
Presle yıkacak

Presle yıkacak

​Jorge Jesus'un oyun planı belli oldu.
Çehresi değişecek

Çehresi değişecek

​Valerien Ismael, kadroda köklü değişime gidecek.
Aslan Gomis

Aslan Gomis

​37'lik golcü Galatasaray'ı sırtladı
Yazıcı zirvede

Yazıcı zirvede

​Süper Lig'in piyasa değerleri güncellendi.
Lewandowski'ye kötü karşılama

Lewandowski'ye kötü karşılama

​Bayern Münih evinde Barcelona'yı 2-0 mağlup etti.
Hedef galibiyet<br>hasretini dindirmek

Hedef galibiyet
hasretini dindirmek

​Trabzonspor, Avrupa'da galibiyet özlemine son vermek istiyor.
Son dakikalarda devirdi

Son dakikalarda devirdi

​Sporting CP, Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek D grubunda zirveye oturdu.
İlk 3 puan

İlk 3 puan

ÖZET | ​Liverpool sahasında Ajax'ı son dakika golüyle mağlup etti.
İlk galibiyet

İlk galibiyet

Son Avrupa Ligi Şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 puanını kazandı.
Farklı galibiyet

Farklı galibiyet

​ÖZET | Club Brugge deplasmanda Porto'yu rahat geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.