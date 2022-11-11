CANLI | Ankaragücü - Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele ise beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

Ligdeki son 6 maçını kaybetmeyen ve üçer galibiyet ve beraberlik alan bordo-mavililer, liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinde yer alıyor. Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası sebebiyle lige verilecek ara öncesi son maçını oynayacak olan iki takım da, iyi bir sonuçla sahadan ayrılmayı hedefliyor.

Öte yandan Karadeniz temsilcisinde geçtiğimiz hafta Konyaspor ile oynanan müsabakada sarı kart gören Trezeguet ve Anastios Bakasetas, bu karşılaşmada cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

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Trabzonspor ve Ankaragücü'nün ilk 11'leri

MKE Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Taylan, Tolga, Pedrinho, Emre, Beridze, Sowe.

Trabzonspor: Uğurcan, Bartra, Hugo, Eren, Larsen, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf, Gomez.