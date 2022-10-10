ÖZET | Başakşehir 0-2 Sivasspor

Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i Dia Saba'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanla tanıştı. Ev sahibi ekip ise bu sonuçla birlikte ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Başakşehir - Sivasspor karşılaşmasının özetini ve atılan golleri haberimizden izleyebilirsiniz.

Başakşehir, Süper Lig 'in 9. haftasında Sivasspor 'u ağırladı. Haftaya 17 puanla lider giren ancak rakiplerinin kazanması sonrası 5. sıraya gerileyen Emre Belözoğlu yönetimindeki Turuncu Lacivertliler, evinde Sivas'a 2-0 mağlup oldu. Henüz galibiyeti bulunmayan, 4 puanla 18. sırada yer alan Yiğidolar ise bu sonuçla birlikte kötü gidişata dur diyerek puanını 7'ye yükseltti.

Başakşehir, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Sivasspor ise 9. hafta itibariyle ilk kez galip geldi.

Başakşehir - Sivasspor maç özeti

3. dakikada Mounir'in ceza sahası önünde sol çaprazdan sert şutunda top kaleci Ali Şaşal'dan döndü.

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9. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Muhammed uzanarak sağına gelen meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

12. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Biglia'nın yerden şutunda kaleci Ali Şaşal yatarak topun sahibi oldu.

34. dakikada Mounir'in ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda top kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan vuruşunda ise araya giren savunma topu kornere gönderdi.

45. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Derinlemesine gönderilen pasa hareketlenerek ceza sahasına giren Yatabare'nin vuruşunda top kaleci Muhammed'den döndü. Boşta kalan topu kapmak için hareketlenen Njie, Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.

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45+2. dakikada penaltıyı kullanan Dia Saba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Sivasspor, devre arasına üstün girdi.

52. dakikada Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

61. dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Deniz Türüç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

73. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Berkay Özcan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

83. dakikada ceza sahasında Mustapha Yatabare topla buluşuyor, ancak hakem hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.

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85. dakikada Dia Saba ile Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkarıyor.

Karşılaşma 2-0'lık Sivasspor'un üstünlüğüyle sona eriyor.

Başakşehir - Sivasspor maçının özet görüntülerini ve atılan golleri bu bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz.