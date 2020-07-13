Süper Lig canlı puan durumu: Zirve yarışı ve küme düşme potası karıştı
Süper Lig canlı puan durumu: Zirve yarışı ve küme düşme potası karıştı
Süper Lig'in 32. haftası 3 karşılaşma haricinde tamamlandı. Geriye kalan 3 karşılaşma; Malatyaspor-Beşiktaş, Konyaspor-Başakşehir ve Denizlispor-Trabzonspor mücadeleleri. Bu kritik 3 karşılaşmanın canlı sonuçlarıyla beraber Süper Lig canlı puan durumunu haberimizde ve Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 32. haftası kritik karşılaşmalara sahne alıyor. Lige kalma mücadelesi veren Malatyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Aynı şekilde ligde kalmak isteyen Konyaspor'un rakibi şampiyonluk yarışındaki Başakşehir. Zirve yarışındaki Trabzonspor'da deplasmanda küme düşmemek için oynayan Denizlispor'u ağırlıyor.
Süper Lig canlı puan durumu
Süper Lig'de oynanan karşılaşmalara göre canlı puan durumu şu şekilde:
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