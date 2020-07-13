SÜPER LİG

Süper Lig canlı puan durumu: Zirve yarışı ve küme düşme potası karıştı

Süper Lig canlı puan durumu: Zirve yarışı ve küme düşme potası karıştı

Süper Lig'in 32. haftası 3 karşılaşma haricinde tamamlandı. Geriye kalan 3 karşılaşma; Malatyaspor-Beşiktaş, Konyaspor-Başakşehir ve Denizlispor-Trabzonspor mücadeleleri. Bu kritik 3 karşılaşmanın canlı sonuçlarıyla beraber Süper Lig canlı puan durumunu haberimizde ve Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig canlı puan durumu

Süper Lig canlı puan durumu

Süper Lig'in 32. haftası kritik karşılaşmalara sahne alıyor. Lige kalma mücadelesi veren Malatyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Aynı şekilde ligde kalmak isteyen Konyaspor'un rakibi şampiyonluk yarışındaki Başakşehir. Zirve yarışındaki Trabzonspor'da deplasmanda küme düşmemek için oynayan Denizlispor'u ağırlıyor.

Süper Lig canlı puan durumu

Süper Lig'de oynanan karşılaşmalara göre canlı puan durumu şu şekilde:

  • 1- Başakşehir 66 Puan
  • 2- Trabzonspor 65 Puan
  • 3- Sivasspor 57 Puan
  • 4- Beşiktaş 54 Puan
  • 13 Malatyaspor 33 Puan
  • 14 Konyaspor 33 Puan
  • 15 Denizlispor 14 Puan
  • 16 Rizespor 32 Puan
  • 17 Kayserispor 32 Puan
  • 18 Ankaragücü 29 Puan

Süper Lig canlı maç sonuçları

  • Malatyaspor 0-0 Beşiktaş
  • Denizlispor 0-1 Trabzonspor
  • Konyaspor 3-1 Başakşehir

Denizlispor-Trabzonspor | CANLI
Denizlispor-Trabzonspor | CANLI

Trabzonspor, şampiyonluk iddiasını korumak adına Denizli'de hayati bir maça çıkıyor. Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Karadeniz ekibi, mutlak 3 puan parolasıyla Denizli Atatürk Stadı çimlerine çıkacak. Son 4 maçın üçünü beraberlikle tamamlayarak zirvede avantajı Medipol Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, ligde öne geçtikten sonra en çok puan kaybeden takım konumunda.İlk 11'lerDenizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega.Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, SörlothDenizlispor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beINSports 1'den naklen yayınlanacak.

Konyaspor-Başakşehir
Konyaspor-Başakşehir

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 32. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Ligde son 12 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 66 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Turuncu-lacivertli takım, ligde son 3 haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde girdi.İlk 11'lerKonyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali.Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Aleksic, Visca, Crivelli, Ba.Konyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 13 Temmuz'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beINSports 3'ten naklen yayınlanacak.

Malatyaspor-Beşiktaş
Malatyaspor-Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligi üçüncü bitirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı ekip, oynadığı son lig maçında Kasımpaşa'yı son dakika golüyle mağlup ederek 53 puanla 4. basamağa yükseldi.Ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla küme düşme tehlikesi yaşayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 32 puanla 13. sırada yer alıyor.İlk 11'lerMalatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Donald, Robin Yalçın, Murat, Gökhan, UmutBeşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N'Koudou, Boyd, DiabyYeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Yeni Malatya Stadı'nda 13 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşma beINSports 1'den naklen yayınlanacak.

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