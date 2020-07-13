Süper Lig canlı puan durumu: Zirve yarışı ve küme düşme potası karıştı

Süper Lig'in 32. haftası kritik karşılaşmalara sahne alıyor. Lige kalma mücadelesi veren Malatyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Aynı şekilde ligde kalmak isteyen Konyaspor'un rakibi şampiyonluk yarışındaki Başakşehir. Zirve yarışındaki Trabzonspor'da deplasmanda küme düşmemek için oynayan Denizlispor'u ağırlıyor.

Süper Lig canlı puan durumu

Süper Lig'de oynanan karşılaşmalara göre canlı puan durumu şu şekilde:

1- Başakşehir 66 Puan

2- Trabzonspor 65 Puan

3- Sivasspor 57 Puan

4- Beşiktaş 54 Puan

13 Malatyaspor 33 Puan

14 Konyaspor 33 Puan

15 Denizlispor 14 Puan

16 Rizespor 32 Puan

17 Kayserispor 32 Puan

18 Ankaragücü 29 Puan

Süper Lig canlı maç sonuçları

Malatyaspor 0-0 Beşiktaş

Denizlispor 0-1 Trabzonspor

Konyaspor 3-1 Başakşehir

Denizlispor-Trabzonspor | CANLI Trabzonspor, şampiyonluk iddiasını korumak adına Denizli'de hayati bir maça çıkıyor. Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Karadeniz ekibi, mutlak 3 puan parolasıyla Denizli Atatürk Stadı çimlerine çıkacak. Son 4 maçın üçünü beraberlikle tamamlayarak zirvede avantajı Medipol Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, ligde öne geçtikten sonra en çok puan kaybeden takım konumunda.İlk 11'lerDenizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega.Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, SörlothDenizlispor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beINSports 1'den naklen yayınlanacak.

Konyaspor-Başakşehir Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 32. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Ligde son 12 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 66 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Turuncu-lacivertli takım, ligde son 3 haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde girdi.İlk 11'lerKonyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali.Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Aleksic, Visca, Crivelli, Ba.Konyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 13 Temmuz'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beINSports 3'ten naklen yayınlanacak.