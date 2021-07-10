Süper Lig ekibi için TFF'ye flaş başvuru: "Küme düşürün"

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik adamlarının statüsü ve çalışması esası talimatına aykırı hareket ettiği iddiasıyla Kasımpaşa'nın küme düşürülmesini talep etti.

ERK Haber sitesinde yer alan habere göre TFF'ye 21 Mayıs tarihinde müracaat ederek Kasımpaşa'nın ligin son 8 maçında teknik sorumlu olarak gösterilen Şenol Can'ın hiçbir antrenör belgesi olmadığı, buna karşın lacivert-beyazlı kulübünün Pro Lisans sahibi bir teknik adamı da bünyesinde bulundurmadığını öne süren Erzurumspor, federasyondan mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

BB Erzurumspor'un başvurusundan 8 gün sonra 9 Mayıs'ta ligleri tescil eden TFF, 2 Haziran tarihinde mavi-beyazlı ekibin talebini Hukuk Kuruluna incelenmek üzere gönderdiği belirlendi.

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14 Haziran'da TFF'ye sürecin akıbetini resmi yazı ile soran mavi-beyazlılara 23 Haziran tarihli cevap dilekçesinde, ilgili dosyanın 2 Haziran'da yapılan TFF Yönetim Kurulu toplantısında disiplin müfettişliğine iletilmesi, bahsi geçen kişilerin incelenmesi ve gerekmesi halinde disipline sevk işleminin yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu liglerdeki takımları yakından ilgilendiren konu ile ilgili kararını açıklamadan 13-14 Temmuz tarihlerinde Süper Lig ve 1. Lig'in fikstürünü çekeceğini açıklaması kafaları karıştırdı. Fikstür çekildikten sonra Kasımpaşa'nın suçlu bulunup küme düşürülmesi halinde liglerde oluşacak belirsizlik Türk futbolunu sıkıntılı bir sürece sokabilir.

Kasımpaşa 46 puanla ligde kaldı. Erzurumspor 40 puanla lige veda etti.

Kulüp başvuruyu doğruladı

BB Erzurumspor Kulübü konu ile ilgili resim başvurularının olduğunu doğrulayarak TFF'den gelecek kararı beklediklerini söylediler. Mavi-beyazlıların müracaat dosyasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde bulunan bilgi bankasındaki maç listelerinde Kasımpaşa'nın oynadığı 8 maçta teknik sorumlu bölümünün boş bırakıldığı net bir şekilde görülürken, yine TFF internet sitesinden alınan Kasımpaşa'nın antrenör ekibi içeresinde 2020-2021 sezonundaki antrenör listesinde Şenol Can isminin olmaması da BB Erzurumspor'un başvurusu dosyasında yer aldı.

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"Kasımpaşa düşürülsün yerine Erzurumspor alınsın"

BB Erzurumspor'un ayrıca Kasımpaşa'nın Futbol Disiplin Talimatının 48'inci maddesinde yer alan sahtecilik ve yanıltma maddesinin de Kasımpaşa'ya uygulanmasını talep etti.

Bu maddeye göre Kasımpaşa'nın ligden ihraç edilip bir alt lige düşürülmesini ve dördüncü sırada küme düşen kendilerinin ise 2021-2022 futbol sezonunda yeniden Süper Lig'e dahil edilmemelerini istedi.

Maçın 3-0 tescil edilmesi talebi

Kasımpaşa'nın ligin bitimine 3 hafta kala Şenol Can idaresinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek ligde kalmayı garantilemişti. BB Erzurumspor yönetimi, diğer maddeler devreye sokulmasa dahi Şenol Can'ın başında olduğu maçta kaybettikleri müsabakanın 3-0 kendi lehlerine tescil edilmesini de talip etti. Eğer bu talep kabul edilirse 1 puanla ligden düşen BB Erzurumspor ligde kalmış olacak.