SÜPER LİG

Süper Lig ekibin başkanı açıkladı: Testim pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da başkan Ali Çetin, koronavirüse yakalandığını ve tedavisine evde davam edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Kulüp başkanı Ali Çetin

Kulüp başkanı Ali Çetin

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

AA muhabirine, dün Kovid-19 testi yaptırdığını söyleyen Çetin, "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu an evimde izolasyon altındayım. Sağlık durumum iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Çetin, doktorların tavsiyesi doğrultusunda tedavisine evinde devam edildiğini aktardı.

Kasımpaşa'da 7 futbolcu koronavirüse yakalandı
Kasımpaşa'da 7 futbolcu koronavirüse yakalandı

Süper Lig'de koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Daha önce Hatayspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Rizespor başta olmak üzere bir çok takım, oyuncularının koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı. Son olarak Kasımpaşa Kulübü de, toplamda 7 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, her hafta rutin uygulanan testler sonucunda 5 oyuncunun testlerinin pozitif çıktığı ayrıca ülkelerinin milli takım kampında bulunmuş 2 futbolcu da daha olmak üzere toplam 7 oyuncunun koronavirüse yakalandığı duyuruldu.Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde;"Kasımpaşa olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimizle her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 PCR testlerinin neticesinde, beş oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Ayrıca milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takım kampında bulunmuş iki oyuncumuz olmak üzere toplam yedi oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır."


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