Spor Süper Lig ekibinde büyük şok Yeni transferlere lisans engeli
TRANSFER

Süper Lig ekibinde büyük şok: Yeni transferlere lisans engeli

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Bilal Başacıkoğlu'na alacağını ödememesi durumunda yeni transferlere lisans çıkaramayacak.

Haber Merkezi İHA
Süper Lig ekibinde büyük şok: Yeni transferlere lisans engeli
Türkiye Futbol Federasyonu

Sarı-kırmızılı kulübün, geçmişte formasını giyen ve kulüpten alacağını tahsil edemeyen futbolcu Bilal Başacıkoğlu’nun Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurmasından ötürü kulübe lisans engeli geldi.

Yukatel Kayserispor, eski futbolcusu Bilal Başacıkoğlu’na 4 milyon 300 bin TL ödeme yapmaması halinde bugünden itibaren transfer ettiği futbolculara TFF’den lisans çıkaramayacak.

  • Bilal Başacıkoğlu, 2018-2019 sezonunda Hollanda’nın Feyenoord takımından transfer edilmiş ve 2 sezonda 33 maçta görev alırken 3 asist yapmış, sonrasında Trabzonspor’a transfer olmuştu.

Kayserispor formasıyla 37 maça çıkmış ve 3 gol 4 asist kaydetmişti.
Kayserispor formasıyla 37 maça çıkmış ve 3 gol 4 asist kaydetmişti.

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