Süper Lig ekibinde korona endişesi: Futbolcular idmana çıkmadı

Koronavirüsün tüm dünyada ve Türkiye'de görülmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ligleri seyircisiz oynatma kararı aldı. Liglerin ertelenmemesi futbolcuları olumsuz etkiledi.

Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç, ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti. Hem Türk hem de yabancı oyuncuların antrenmana dahi çıkmak istemediklerini ifade eden Özsaraç, “Bu ortamda maça, deplasmana nasıl gideceğiz bilmiyorum. Oyuncuların ciddi endişeleri var. Kesinlikle antrenmana dahi çıkmak istemiyorlar” dedi.



