SÜPER LİG

Süper Lig ekibinde korona endişesi: Futbolcular idmana çıkmadı

Denizlispor’da oyuncular maçlara çıkmak istemediklerini yönetime iletti. Yeşil-siyahlı kulüp son antrenmanı 10 futbolcuyla gerçekleştirdi.

Haber Merkezi İHA
Futbolcuların maça çıkmak istemedikleri açıklandı.

Futbolcuların maça çıkmak istemedikleri açıklandı.

Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek / AA

Koronavirüsün tüm dünyada ve Türkiye'de görülmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ligleri seyircisiz oynatma kararı aldı. Liglerin ertelenmemesi futbolcuları olumsuz etkiledi.

Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç, ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti. Hem Türk hem de yabancı oyuncuların antrenmana dahi çıkmak istemediklerini ifade eden Özsaraç, “Bu ortamda maça, deplasmana nasıl gideceğiz bilmiyorum. Oyuncuların ciddi endişeleri var. Kesinlikle antrenmana dahi çıkmak istemiyorlar” dedi.



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