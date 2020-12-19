Süper Lig ekibinden penaltı sitemi: Bu sezon 8 oldu

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Çabamız bugün burada puan almaya yetmedi" dedi.

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk 20 dakikada iyi bir oyun ortaya koyduklarını, daha sonra rakiplerinin müsabakaya ortak olduğunu söyledi.

"Bu penaltılar belimizi büküyor"

İkinci yarıya iyi başlamalarına rağmen penaltı golüyle geriye düştüklerini aktaran Parlatan, şunları kaydetti:

"Sekizinci penaltı oldu bu sezon. Bu çok ciddi bir akım. Bu penaltılar belimizi büküyor. Oyuncularımızın modu düştü. Oyunsal olarak iyi iş yapamadık. Maçın sonlarına doğru pozisyonlar bulmaya çalıştık. Çabamız bugün burada puan almaya yetmedi."

"Galatasaray maçına hazırlanacağız"

Parlatan, 22 Aralık Salı günü Galatasaray ile oynayacakları maça hazırlanacaklarını belirterek, "Her puan önemli. Bu maçı arkamızda bırakıp o müsabakaya hazırlanacağız" diye konuştu.

Hatayspor 3 puanı tek golle aldı: Zirveyi zorluyor Ligin 13. haftasında Göztepe ile Hatayspor, Gürsel Aksel Stadyumu karşı karşıya geldi. İki takım futbolcuları, yayıncı kuruluşu protesto etmek için maçın başında yaklaşık 1 dakika hareketsiz kaldı.Gerçekleştirilen protestonun ardından başlayan mücadele, Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golünü 59. dakikada penaltıdan Mame Diouf kaydetti.Hatayspor bu sonuçla puanını 21'e yükseltti. Göztepe ise 18 puanda kaldı.Çılgın maçta Karagümrük Galatasaray'ı 101. dakikada mağlup etti



