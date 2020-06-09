SÜPER LİG

Süper Lig ekibinden sürpriz hamle: Sneijder ile görüşüyoruz

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, eski öğrenicisi Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'e teknik ekipte yer vermek istediklerini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Sneijder, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 175 maçta 45 gol atarken, 44 de asist kaydetti.

Sneijder, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 175 maçta 45 gol atarken, 44 de asist kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor sürpriz bir hamle gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yeşil-siyahlılarda teknik direktör Bülent Uygun, geçen sezon faal futbolculuk kariyerini sonlandıran Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'e teknik ekipte yer verebileceğini açıkladı.

"Sneijder'e ekibimde her zaman yer var"


Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al Gharafa'da birlikte çalıştığı eski öğrencisi Wesley Sneijder'in antrenörlük eğitimi aldığını ifade ederek, "Sneijder geleceğiyle ilgili net bir karar vermedi. Kendisi iyi bir Galatasaraylı ve orada çok seviliyor. Galatasaray çağırırsa oraya koşa koşa gider. İleri dönemlerde eski takımları Real Madrid ve Inter'de teknik direktör olarak çalışmak gibi bir hedefi var. Antrenörlük için istekli. Eğitimlerine devam ediyor. Katar'da birlikte çalıştık. Ona ekibimde her zaman yer var. Bu konuyla ilgili Sneijder'le görüşüyoruz. Ona, 'Ne zaman istersen, gelebilirsin' diyorum" ifadelerini kullandı.

4.5 sezon Galatasaray forması giyen Sneijder'in, gelecek sezon Fatih Terim’in yardımcısı olarak sarı-kırmızılı kulübe geri döneceği iddia edilmişti.
4.5 sezon Galatasaray forması giyen Sneijder'in, gelecek sezon Fatih Terim’in yardımcısı olarak sarı-kırmızılı kulübe geri döneceği iddia edilmişti.

"Çok önemli başarılara imza attı"


Wesley Sneijder'in iyi bir futbol birikimi ve deneyimi olduğunu dile getiren Bülent Uygun, "Sneijder futbolculuk döneminde İtalya'da Inter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. İspanya'da Real Madrid'de birçok yıldız isimle oynadı. Galatasaray'da da çok önemli başarılar elde etti. Türkiye'de Galatasaray ile çok sayıda kupa kaldırma başarısı gösterdi" dedi.

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