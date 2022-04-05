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Spor Süper Lig ekibinden TFFye flaş başvuru Maç tekrar edilsin
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Süper Lig ekibinden TFF'ye flaş başvuru: Maç tekrar edilsin

Altay Kulübü, Antalyaspor maçında Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak klasman dışı bir hakeme görev verilmesi gerekçesiyle karşılaşmanın tekrar edilmesini talep edecek.

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Haber Merkezi DHA
Süper Lig ekibinden TFFye flaş başvuru: Maç tekrar edilsin
Altay-Antalyaspor maçını Yasin Kol yönetti.

Süper Lig'de hafta sonu mesaisinde Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 yenilerek kurtuluş umutlarını azaltan düşme hattındaki Altay, maçın tekrar edilmesi için girişimlere başladı.

Yönetimin, Antalyaspor maçında klasman dışı hakem Alper Çetin’in (AVAR) görev yapması gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) müsabakanın tekrar edilmesi konusunda başvuru yapacağı ifade edildi.

Kurmayların belge toplamak için yoğun bir mesai harcadığı ve belgeler tamamlanır tamamlanmaz soluğu TFF'de alacağı kaydedildi.

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