Süper Lig ekibinden TFF'ye flaş başvuru: Maç tekrar edilsin

Süper Lig'de hafta sonu mesaisinde Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 yenilerek kurtuluş umutlarını azaltan düşme hattındaki Altay, maçın tekrar edilmesi için girişimlere başladı.
Yönetimin, Antalyaspor maçında klasman dışı hakem Alper Çetin’in (AVAR) görev yapması gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) müsabakanın tekrar edilmesi konusunda başvuru yapacağı ifade edildi.
Kurmayların belge toplamak için yoğun bir mesai harcadığı ve belgeler tamamlanır tamamlanmaz soluğu TFF'de alacağı kaydedildi.