Süper Lig ekibinden TFF'ye flaş başvuru: Maç tekrar edilsin Altay Kulübü, Antalyaspor maçında Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak klasman dışı bir hakeme görev verilmesi gerekçesiyle karşılaşmanın tekrar edilmesini talep edecek.

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