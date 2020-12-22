SÜPER LİG

Süper Lig ekibinden VAR isyanı: Uçuruma itiliyoruz

Antalyaspor deplasmanında mağlup olan Hes Kablo Kayserispor’da VAR kararları isyan ettirdi. Sarı-kırmızılı kulübün basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, "VAR hata yapmayın diye var. Mahvetmeniz için değil" diyerek tepkisini dile getirdi.

Haber Merkezi İHA
Sarı-kırmızılılar hakem Ümit Öztürk'e maç sonu tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılılar hakem Ümit Öztürk'e maç sonu tepki gösterdi.

Fotoğraf: Orhan Çiçek / AA

Süper Lig’in 13.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2 golle kaybeden Hes Kablo Kayserispor’da üzüntü ve isyan var.

Müsabakanın ikinci yarısında 2 gol bulan ancak hakem Ümit Öztürk’ün VAR incelemesi sonrasında golleri geçerli sayılmayan ve maçtan mağlup ayrılan Hes Kablo Kayserispor’da hakem kararlarına itiraz oluştu.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, maç sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Hakem hataları sistematikleşti. İşi gollerimizin iptallerine kadar götürdüler. Kayserispor uçuruma itiliyor. VAR hata yapmayın diye var, mahvetmeniz için değil!" diyerek tepkisini dile getirdi.


Hasan Hüseyin Acar oynamak istediği takımı açıkladı
Hasan Hüseyin Acar oynamak istediği takımı açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Hasan Hüseyin Acar, ayrılık süreci ve Galatasaray sorularına cevap verdi.Radyospor'a konuşan 26 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şöyle;"Kimse 'Seni kovuyoruz' demedi""Kayserispor'dan ayrılışım basında yanlış anlatıldı. Kimseyle tartışmam olmadı, özellikle sosyal medyada yazılıp çizildiği gibi değil olay. Kendi istediğimle Kayserispor'dan ayrıldım. Ben, Samet hocanın yanına gittim ve ayrılmak istediğimi söyledim. Kimse bana 'Seni göndermek istiyoruz, kovuyoruz' demedi." Önce doğum günü kutlandı sonra sözleşmesi feshedildi"Kaptanlığı kendim bıraktım""Kayserispor'dan kendim ayrılmak istedim. Takım kaptanlığını da ben kendi isteğimle bıraktım. Samet hoca göreve başladıktan sonra yanına gittim ve 'Hocam, takım kaptanlığını benden alın, Sapunaru'ya verin' dedim. İtiraf etmeliyim. Takım kaptanlığı üzerimde baskı yaratıyordu."Samet Aybaba'nın ilk icraatı: Kaptanı değiştirdi"Galatasaray'a karşı pozitifim""Galatasaray'a karşı çocukluğumdan beri sevgim var. Galatasaray'a karşı pozitifim. Galatasaray'dan henüz resmi teklif almadım. Transfer teklifi gelirse Galatasaray'da seve seve oynarım.""Menajerimle görüşeceğiz""Eskişehir'deyim. Ailemle birlikte vakit geçiriyorum. Menajerimle önümüzdeki günlerde transferimle ilgili konuşacağız."

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