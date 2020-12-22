Süper Lig ekibinden VAR isyanı: Uçuruma itiliyoruz

Süper Lig’in 13.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2 golle kaybeden Hes Kablo Kayserispor’da üzüntü ve isyan var.

Müsabakanın ikinci yarısında 2 gol bulan ancak hakem Ümit Öztürk’ün VAR incelemesi sonrasında golleri geçerli sayılmayan ve maçtan mağlup ayrılan Hes Kablo Kayserispor’da hakem kararlarına itiraz oluştu.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, maç sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Hakem hataları sistematikleşti. İşi gollerimizin iptallerine kadar götürdüler. Kayserispor uçuruma itiliyor. VAR hata yapmayın diye var, mahvetmeniz için değil!" diyerek tepkisini dile getirdi.

2-0 yenildiği Antalyaspor maçında iki golü VAR'dan dönen Kayserispor'dan paylaşım! https://t.co/0SXF4j6cg5 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 21, 2020