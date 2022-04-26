Süper Lig ekibinin pilot takımı küme düştü

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamak için mücadele eden İttifak Holding Konyaspor'un pilot takımı olan Karatay Termal 1922 Konyaspor, deplasmanda Bucaspor 1928'e 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla 29 puanla kalan yeşil-beyazlı ekibin küme düşmesi de kesinleşti.

Karatay Termal 1922 Konyaspor, 1955 yılında Konya Şeker Fabrikası çalışanlarınca kuruldu. Konya Şekerspor 2004-2005 sezonunda kadar sürekli amatör branşlarda mücadele ederken, şampiyon olup 3. Lig ile tanıştı.

Konya Şekerspor 2005-2006 sezonunda ise geçirdiği kötü sezonun ardından Bölgesel Amatör Lig'e tekrar düştü. 2006-2007 sezonunda Amatör Lig'den çıkarak, yeniden profesyonel ligde mücadele etti.

3. Lig'deki ilk sezonunda da şampiyon olarak 2. lige çıkan Konya Şekerspor, 2012-2013 sezonunda Konya Şekerspor’un Konyaspor ile işbirliğine gitmesinden dolayı Anadolu Selçukluspor ismini alarak Konyaspor’un pilot takımı olarak yoluna devam etti.

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1 Haziran 2019 tarihi itibarıyla ise 1922 Konyaspor adıyla mücadele etmektedir. Geçtiğimiz sezondan itibaren de Karatay Termal isim sponsoru oldu.

SPOR Boluspor'un küme düşme endişesi