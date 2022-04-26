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Süper Lig ekibinin pilot takımı küme düştü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Karatay Termal 1922 Konyaspor'un bitime iki hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

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Haber Merkezi DHA
Süper Lig ekibinin pilot takımı küme düştü
33 haftada sadece 29 puan toplayabildiler.

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamak için mücadele eden İttifak Holding Konyaspor'un pilot takımı olan Karatay Termal 1922 Konyaspor, deplasmanda Bucaspor 1928'e 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla 29 puanla kalan yeşil-beyazlı ekibin küme düşmesi de kesinleşti.

Karatay Termal 1922 Konyaspor, 1955 yılında Konya Şeker Fabrikası çalışanlarınca kuruldu. Konya Şekerspor 2004-2005 sezonunda kadar sürekli amatör branşlarda mücadele ederken, şampiyon olup 3. Lig ile tanıştı.

Konya Şekerspor 2005-2006 sezonunda ise geçirdiği kötü sezonun ardından Bölgesel Amatör Lig'e tekrar düştü. 2006-2007 sezonunda Amatör Lig'den çıkarak, yeniden profesyonel ligde mücadele etti.

3. Lig'deki ilk sezonunda da şampiyon olarak 2. lige çıkan Konya Şekerspor, 2012-2013 sezonunda Konya Şekerspor’un Konyaspor ile işbirliğine gitmesinden dolayı Anadolu Selçukluspor ismini alarak Konyaspor’un pilot takımı olarak yoluna devam etti.

1 Haziran 2019 tarihi itibarıyla ise 1922 Konyaspor adıyla mücadele etmektedir. Geçtiğimiz sezondan itibaren de Karatay Termal isim sponsoru oldu.

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