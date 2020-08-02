Süper Lig için kritik toplantı bayram sonrası yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu, bayramın ardından yapacağı toplantıda ligdeki takım sayısını yeniden ele alacak. Toplantıda Adana Demirspor’un da lige dahil edilerek 22 takımla mücadele etmesi görüşülecek. Görüşler Adana Demirspor’un lige dahil edilmesi yönünde.

Federasyon toplanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki hafta toplanarak yeni bir karar vermek için görüşecek. Geçtiğimiz hafta küme düşmeyi iptal ederek Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü’nün yeniden Süper Lig’de mücadele etmesine karar verilirken, ligdeki takım sayısı da 21’e yükseltilmişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Yeni Şafak Spor #EvdeKal 🏡 (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( 29 Tem, 2020, 7:08öö PDT )

'24 takımla oynayalım'

TFF 1. Lig’den direkt olarak çıkan Hatayspor ve BB Erzurumspor’a, play-off finalinde Adana Demirspor’u penaltılarla eleyen Fatih Karagümrük eklenince, ligdeki takım sayısıyla ilgili tartışmalar da arttı.

Her hafta 1 takımın bay geçerek 10 maçın oynanacak olmasının ardından Adana Demirspor’un da Süper Lig’e alınması gerektiği yönünde yoğun bir baskı gerçekleşirken, play-off yarı finali oynayan Bursaspor ve Akhisarspor, TFF’ye başvuruda bulunarak kendilerinin de Süper Lig’e alınması ve ligin 24 takımla oynanması talebinde bulundu.

Adana Demirspor’un da salı günü başvuru yapacağı iddialarının ardından gözler TFF’ye çevrildi.

TFF 1. Lig'de play-off oynayan takımlar Süper Lig'e çıkmak için başvuru yaptı Süper Lig’de şampiyonlu yaşayan ancak geçen sene ligden düşerek taraftarını üzen Bursaspor, bu sezon TFF 1. Lig’inde mücadele etti. Sezona iyi başlayan Bursapor, 3 puanı silinmesine rağmen pandemi sürecine kadar ilk 3 içinde yer almayı başardı. Ancak pandemi süreciyle birlikte lige verilen ara Bursaspor’u olumsuz etkiledi.Pandemi Bursaspor'a da zarar verdiUzun süre antrenman yapmayan oyuncular, liglerin başlaması kararı ile tekrar bir araya geldi. Ancak özellikle yabancı futbolcular antrenmanlarda çekingen kalınca, süreç Bursaspor için kötü geçti. Ligde son 7 haftada evinde oynayacağı 4 maça seyircisiz çıkan Bursaspor, en büyük avantajından korona virüs sebebiyle yoksun oynadı. Özellikle kendi sahasında oynadığı Boluspor mücadelesinden 1-1 berabere ayrılarak iki puan kaybeden Bursaspor, play-off’lara kalmayı başardı. Adana Demirspor ile oynanan ilk maça yine seyircisinden yoksun çıkan Bursaspor, iyi oynamasına rağmen gol atmayı başaramadı. Pandemi öncesi attığı gollerle takıma büyük katkı sağlayan Seleznov da, pandemi sonrası adeta suskunluğa büründü.Akhisarspor'da zarar gören takımlardanKoronavirüs sürecinden en fazla etkilenen bir diğer takım ise Akhisarspor oldu. Oyuncularında Covid-19 tespit edilen Akhisarspor, Altay deplasmanına eksik kadro çıktı. Yeşil-siyahlı takım takımın süreçten olumsuz etkilenmesi sebebiyle mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.Süper Lig'e yükselmek için başvuruda bulundularHaksız rekabete maruz kaldığını düşünen Bursaspor ile Akhisarspor, Türkiye Futbol Federasyonu’na müracaat etti. Süper Lig’de düşmenin kaldırılması ile hareke geçen iki kulüp, düşen takımların ne kadar etkilendiyse, kendilerinin de o kadar etkilendiğini ifade etti.Adana Demirspor hafta içi Süper Lig'e yükselmek için başvuruda bulunacakArefe günü maç oynadığı için başvurusu yetişmeyen Adana Demirspor da bayram sonrası TFF’ye müracaat edecek. Öte TFF yetkilileri kulüplerin kararına olumlu baktığı öğrenildi.Aleyküm Selam @karagumruk_sk pic.twitter.com/Z1rNekygaI— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 30, 2020 '21 takımlı Süper Lig' tartışması: Altyapıdaki futbolculara gün doğabilirSüper Lig'in 21. takımı Fatih Karagümrük olduVideo: TFF'den tarihi karar: Bu sezon tüm liglerde küme düşme kaldırıldı



Genel kanı 22 takım yönünde

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bazı yöneticileri de Riva’da konuyla ilgili görüşmelerde bulunurken, yaşanan gelişmeler de yakından takip edildi.

Önümüzdeki hafta yapılacak olan TFF Yönetim Kurulu Toplantısı’nda bu konu gündeme getirilecek ve bir karara bağlanacak. Federasyondaki birçok yöneticinin genel görüşü, play-off finali oynayan Adana Demirspor’un da lige dahil edilmesi yönünde.

1. Lig ekibinden TFF'ye dikkati çeken çağrı: Süper Lig 22 takımlı olsun TFF 1. Lig'de mücadele veren sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklama, "TFF ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız, önerilere kulak vererek birçok kulübümüzü mağdur etmemiş, alınan kararlar doğrultusunda onları ayakta tutmuş, ortak akıl ile bu süreci yönetmiştir" denildi.Süper Lig'in yeni sezonda 21 takımla oynatılmasının bazı olumsuzluklar meydana getirebileceği dikkati çekilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:"Asıl önem arz eden konu, 21 takımla oynanacak Süper Lig'de sezon sonu 4 takımı küme düştüğü takdirde, önümüzdeki sezon TFF 1. Lig 19 takıma yükselecek ve aynı sıkıntılar burada da boy gösterecek. 22 takımla oynanacak Süper Lig'in sezon sonu 5 takımı küme düştüğü takdirde, önümüzdeki sezon Süper Lig ve TFF 1. Lig 20'şer takımdan oluşacak ve denge sağlanmış olacaktır. Eşitliği sağlamakla beraber, günümüzde üstünde düşünülen ve gündem haline gelen 'Süper Lig'in 20 takımla oynanması' apaçık şekillenecek ve anlık kararlar yerine 2021-2022 sezonu adına bir sezon öncesinden karar verilerek bu konuya açıklık getirilmiş olacaktır. Dolayısıyla, 21 takımla oynanması planlanan Süper Lig'in, bu sezon TFF 1. Lig play-off finali oynayan Adana Demirspor ile 22 takıma yükseltilmesini, TFF 2. Lig play-off finali oynayan Manisa Futbol Kulübü'nün ise TFF 1. Lig’e yükseltilmesini istiyor, TFF'nin bu çağrımıza kulak vermesini temenni ediyoruz."‘’...Dolayısıyla; 21 takımla oynanması planlanan Süper Lig’in bu sezon TFF 1.Lig Play-Off finali oynayan Adana Demirspor ile 22 takıma yükseltilmesini, TFF 2.Lig Play-Off finali oynayan Manisa Futbol Kulübünün ise TFF 1.Lig’e yükseltilmesini talep ediyoruz.’’👇🏼 pic.twitter.com/uJiYm02Hzf— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) August 1, 2020 Süper Lig'in 21. takımı Fatih Karagümrük oldu'21 takımlı Süper Lig' tartışması: Altyapıdaki futbolculara gün doğabilirVideo: TFF'den tarihi karar: Bu sezon tüm liglerde küme düşme kaldırıldı

Bu konuyla ilgili olarak maç planlama bölümünün bir çalışma yapması istendi. Önümüzdeki sezon 40 hafta oynanacak olan lig, Adana Demirspor’un dahil edilmesiyle birlikte 42 haftaya çıkacak ve TFF 2. Lig play-off finalisti Manisa FK da, Süper Lig’in 22 takıma çıkması halinde TFF 1. Lig’e yükselecek.