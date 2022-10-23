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Kasımpaşa-Kayserispor: 0-1

Süper Lig'de Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı. Kasımpaşa-Kayserispor maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig: Kasımpaşa 0-1 Kayserispor maç özeti izle
Kayserisporlu futbolcuların gol sevinci.

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa sahasında Kayserispor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 43. dakikada Mame Thiam attı. Senegalli futbolcu eski takımına attığı gol sonrası abartılı bir sevinç yaşamadı.

Kayserispor bu sonuçla puanını 19'a yükseltti. Kasımpaşa ise 13 puanda kaldı.

Kasımpaşa-Kayserispor maç özetini izlemek için tıklayın

Kasımpaşa-Kayserispor maç özeti:

10. dakikada Cardoso'nun ceza sahası dışından uzak direğe plase vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

16. dakikada sağdan ceza sahasına giren Fall'ın içeriye çıkardığı topa altıpasta Hajradinovic sert vurdu ama kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada ceza sahası dışından Mickael Tırpan'ın sert vuruşunda, kaleci topu son anda kornere gönderdi.

38. dakikada Kemen'in savunma arkasındaki pasına hareketlenen Mensah'ın, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda top üstten auta gitti.

43. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Sağdan Kemen'in ortasına altıpasta arka direkte iyi yükselen Thiam'ın vuruşunda top filelere gitti: 0-1

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve misafir takım soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

53. dakikada Kasımpaşa atağında sol taraftan Ben Ouanes’in ortasında Bahoken iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal, kucağına gelen meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.

57. dakikada Hajradinovic’in pasında topla buluşan Esseric’in yerden sert vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kalenin sağından kornere çeldi.

85. dakikada Kayserispor atağında ileri atılan uzun pasta sol tarafta topla buluşan Mensah, ceza sahası içine girer girmez sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak sağ direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90. dakikada sağ taraftan Aytaç Kara’nın kullandığı korner vuruşuna iyi yükselen Tirpan’ın yakın direkten kafa vuruşunda kaleci Bilal topu iki hamlede kontrol etti.


ÖZET | Ümraniyespor - Karagümrük: 1-3
SPOR
ÖZET | Ümraniyespor - Karagümrük: 1-3

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