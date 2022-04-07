Süper Lig lideri Trabzonspor'un maçı ertelendi

Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor’un kentte oluşan yoğun sis nedeniyle Gaziantep’e 21.50’de hareket etmesi planlanıyordu. Ancak olumsuz hava koşullarının devam etmesi üzerine bordo-mavili kafile 8 Nisan Cuma günü saat 16.30’da Gaziantep’e gidecek şekilde planlama yaptı.

TFF'nin Trabzonspor'un Gaziantep ile oynayacağı maçı Cumartesi gününe aldığı ve karşılaşmanın başlama saatini de 20.30 olarak belirlediği öğrenildi.

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