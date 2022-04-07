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Spor Süper Lig lideri Trabzonsporun maçı ertelendi
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Süper Lig lideri Trabzonspor'un maçı ertelendi

Trabzonspor, yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e gidemedi. Bordo mavililerin yarın 16.30'da Gaziantep'e uçuş ayarladığı ve karşılaşmanın cumartesi günü oynanacağı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig lideri Trabzonsporun maçı ertelendi
Trabzonspor, Süper Lig'de lider durumda bulunuyor.

Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor’un kentte oluşan yoğun sis nedeniyle Gaziantep’e 21.50’de hareket etmesi planlanıyordu. Ancak olumsuz hava koşullarının devam etmesi üzerine bordo-mavili kafile 8 Nisan Cuma günü saat 16.30’da Gaziantep’e gidecek şekilde planlama yaptı.

TFF'nin Trabzonspor'un Gaziantep ile oynayacağı maçı Cumartesi gününe aldığı ve karşılaşmanın başlama saatini de 20.30 olarak belirlediği öğrenildi.

Şampiyonluk için geri sayım

  • Trabzonspor, Süper Lig'de kalan 7 haftada 8 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Bordo mavililer Gaziantep maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.
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