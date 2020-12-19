Fenerbahçe Antep'te kayıp

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Vetrih, 40. dakikada penaltıdan Maxim ve 90+5. dakikada Kenan Özer kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 24. dakikada Pelkas attı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler ligde oynadıkları son 6 karşılaşmada 4. mağlubiyetlerini almış oldular.
Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Gaziantep FK puanını 21'e yükseltirken, sarı-lacivertliler ise 23 puanda kaldı.
Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Oytun ligde ilk kez
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Ahmet Oytun Özdoğan, ilk kez ligde 11'de şans buldu. Harun Tekin'in sakatlığının ardından Altay'ın cezalı duruma düşmesiyle ilk 11 şansını elde eden Oytun, kariyerinde ilk kez ligde boy gösterdi.
Fenerbahçe'de 5 sakat
Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, kadroda yer almadı.
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