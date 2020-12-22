SÜPER LİG

Süper Lig maç özetleri: Hatayspor-Trabzonspor 0-1 maç özeti izle

Trabzonspor 3 puanı Vitor Hugo ile aldı

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor'u Vitor Hugo'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinçleri

Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 74. dakikada Vitor Hugo kaydetti.

Bu sonucun ardından bordo-mavililer puanını 20'ye yükseltirken, Hatayspor ise 21 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Hatayspor ise deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak.

3. kafa golünü attı

Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı Vitor Hugo, başarılı müdahalelerinin yanı sıra attığı gollerle de ön plana çıkıyor. Brezilyalı oyuncu, transfer olduğundan bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı resmi maçlarda üçüncü kafa golünü attı.

Baker'ın 5. asisti

Trabzonspor'un sezon başında Chelsea'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Lewis Baker, bordo-mavili formayla beşinci asistini yaptı.

Trabzonspor'un acı kaybı: Özkan Sümer vefat etti
Trabzonspor'un acı kaybı: Özkan Sümer vefat etti

Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.Trabzonspor'dan başsağlığı mesajıBordo-mavili kulüpten Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Sayın Özkan Sümer’i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun" denildi.Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Sayın Özkan Sümer’i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağolsun. #ÖzkanSümerDetaylar👉 https://t.co/f0rk7BfGHp pic.twitter.com/XG9bTxf7oH&mdash; Trabzonspor (@Trabzonspor) December 22, 2020 Özkan Sümer için saygı duruşu kararıÖzkan Sümer kimdir?1940 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelen Özkan Sümer, futbola ortaokul yıllarında İdmanocağı'nda başladı. Sümer, Yolspor, Zonguldak Kömürspor'un ardından, Trabzonspor'un kuruluşuyla birlikte (1967) bordo-mavili formayı sırtına geçirdi.Daha sonra Sebat Gençlik'e antrenör-futbolcu olarak transfer olan Sümer, bir süre Trabzonspor'un altyapısında ve Ahmet Suat Özyazıcı döneminde yardımcı antrenör olarak görev yaptıktan sonra 1978 yılında A Takım teknik direktörlüğü görevine getirildi.2 Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye KupasıÖzkan Sümer, 1978-1979 sezonunda Trabzonspor'daki ilk görevinde Lig ve Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonluğu sevincini yaşadı. Bordo-mavililer, Sümer yönetiminde 1980-1981 sezonunda lig şampiyonluğuna uzandı.Trabzonspor'da başlayan teknik direktörlük hayatının ardından Sümer, A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Denizlispor, Samsunspor ve Konya Mobellaspor'u çalıştırdı.'Futbolun bilge insanı' olarak da adlandırılan Sümer, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanlığı ve Spor Yazarlığı görevinde bulundu.Başkanlık dönemiÖzkan Sümer, 2000 yılında yapılan olağan genel kurulda Trabzonspor Kulübü'nde başkanlığa seçildi.Trabzonspor'un 12. başkanı olan Sümer'in 31 Aralık 2000 yılında seçildiği başkanlık görevi, 2 yıl 5 ay sürdürdü.Bordo-mavililer, Sümer'in 5 Eylül 2003 de sona eren başkanlığı döneminde 2002-2003 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine getirdi.Galatasaray'da da kupa kazandıÖzkan Sümer, Galatasaray'da kupa başarısı elde etti.Sümer, sarı-kırmızılı takımda 1982-83 sezonunda bulunduğu teknik direktörlük görevinde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine getirdi.Trabzonspor'un her kademesinde görev aldıÖzkan Sümer, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçti.Türk futbolunda 'Baba Hakkı' ve 'Büyük Fikret' gibi futbolun 3 kademesinde görev yapan Sümer, Trabzonspor ve Türk futboluna damga vurdu.Sümer, Trabzonspor'da altyapı koordinatörlüğü yaparak birçok oyuncuyu yetiştirerek Türk futboluna kazandırırken en son Ahmet Ağaoğlu döneminde Genel Koordinatörlük görevinde bulunmuştu. Samsunspor'un acı kaybı: Koronavirüs nedeniyle vefat etti

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