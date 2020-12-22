Trabzonspor 3 puanı Vitor Hugo ile aldı

Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 74. dakikada Vitor Hugo kaydetti.

Bu sonucun ardından bordo-mavililer puanını 20'ye yükseltirken, Hatayspor ise 21 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Hatayspor ise deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak.

3. kafa golünü attı

Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı Vitor Hugo, başarılı müdahalelerinin yanı sıra attığı gollerle de ön plana çıkıyor. Brezilyalı oyuncu, transfer olduğundan bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı resmi maçlarda üçüncü kafa golünü attı.

Baker'ın 5. asisti

Trabzonspor'un sezon başında Chelsea'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Lewis Baker, bordo-mavili formayla beşinci asistini yaptı.