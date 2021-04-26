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Süper Lig maçı Bursa'ya alındı

Süper Lig’in 38. haftasında Fatih Karagümrük’ün, FTA Antalyaspor’u ağırlayacağı mücadele Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak.

Haber Merkezi AA
Süper Lig maçı Bursaya alındı
Bursaspor'un iç saha maçlarını oynadığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu.

Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 28 Nisan Çarşamba günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda konuk edecek.

Kırmızı-siyahlılar, son zamanlarda iç saha maçlarını oynadığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nı, 29 Mayıs'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle kullanamayacak.

36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de kendisiyle özdeşleşen Vefa Stadı'nı Süper Lig kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kullanamayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanı sıra Ülker, Esenyurt Necmi Kadıoğlu, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan, Vodafone Park ve Kocaeli statlarında oynamıştı.

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