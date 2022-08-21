Spor Rıza Çalımbay Süper Ligde 600 maçına çıkacak
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Rıza Çalımbay Süper Lig’de 600. maçına çıkacak

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçıyla birlikte teknik adamlık kariyerinde Süper Lig’deki 600. maçına çıkacak. 21 yıldır teknik adamlık yapan Çalımbay, ayrıca lig tarihinde 600 maça çıkan ikinci teknik direktör olmaya hazırlanıyor. Peki Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör kim?

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Haber Merkezi İHA
Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör kim
Samet Aybaba ve Rıza Çalımbay

Süper Lig’de Sivasspor’un yarın Alanyaspor ile oynayacağı mücadele kırmızı-beyazlı takımın Teknik Direktörü Rıza Çalımbay için özel bir anlam ifade ediyor. 2019’da Sivasspor’daki görevine başlayan deneyimli çalıştırıcı, yarınki mücadele ile birlikte teknik direktörlük kariyerindeki 600’üncü Süper Lig maçına çıkacak. 21 yıldır aralıksız olarak takım çalıştıran 21 yaşındaki Çalımbay, böylelikle bu mücadele ile birlikte Süper Lig tarihinde 600 maça çıkan ikinci teknik direktör olma unvanını da alacak.

Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör kim?

Süper Lig tarihinde en fazla teknik direktör olarak maça çıkan isim ise Samet Aybaba. Aybaba 621 maç ile Süper Lig tarihinde teknik direktör olarak en fazla maça çıkan isim konumunda bulunuyor.

13 farklı takımı çalıştırdı

Teknik adamlık kariyeri boyunca 13 farklı takımda görev alan Rıza Çalımbay, şu ana dek Süper Lig ve Süper Lig Süper Final Avrupa Ligi Grubu’nda çalıştırdığı takımlarla toplamda 599 maça çıktı. Çalımbay, oyunculuğunun ardından teknik direktörlük kariyerinde 230 galibiyet, 172 beraberlik ve 197 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Çalımbay’ın çalıştırdığı takımlar

Rıza Çalımbay kariyeri boyunca; Göztepe, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor takımlarını çalıştırdı. Çalımbay’ın Süper Lig kariyeri boyunca teknik adamlık kariyerinde çıktığı maçları ise şöyle:

  • "Göztepe: 16, Denizlispor: 46, MKE Ankaragücü: 22, Beşiktaş: 26, Ankaraspor: 6, Eskişehirspor: 74, Çaykur Rizespor: 54, Mersin İdmanyurdu: 34, Kasımpaşa: 37, Antalyaspor: 33, Trabzonspor: 26, Konyaspor: 12, Sivasspor: 213."
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