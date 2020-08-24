Süper Lig ve TFF 1. Lig'de fikstür belli oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 2020-2021 sezonu fikstür çekiminin 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00’de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacağını duyurdu.
Süper Lig’de yeni sezon fikstürü belli oluyor. TFF’den yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonu Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00’de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.
TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacak. '21 takımlı Süper Lig' tartışması: Altyapıdaki futbolculara gün doğabilir
Kulüpler Birliği Vakfı bugün kritik bir gündemle toplandı. Süper Lig başkanlarının katıldığı toplantının gündem maddelerinden biri de pandemi nedeniyle bu sezonluk küme düşmenin kaldırılması oldu. Toplantıdan nasıl bir tavsiye kararının çıkacağı merak konusu.Yedi kulüp talepte bulunduSüper Lig'de 7 kulüp, pandemi döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'na küme düşmesinin kaldırılması yönünde talepte bulunmuştu. Federasyon ise kulüplerin bu isteğini reddetmişti.Kulüpler Birliği'nden açıklama: Küme düşme kaldırılsınÇebi: Küme düşme kaldırılsınBeşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün yaptığı çıkışla küme düşme konusunu yeniden gündeme getirdi. Çebi, "Bu pandemi döneminde küme düşmeyi kaldıralım. Çok değerli şehir kulüplerimiz küme düştü. Alttan da 3 takım geliyor. Varsın 3 takım fazla olsun" ifadelerini kullandı.Video: Bu sezon küme düşme kaldırılsın21 takımlı lig nasıl olacak?Küme düşmenin kaldırılması durumunda Kayserispor, Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor ligde kalacak ve 2020-21 sezonunda alt ligden gelen 3 kulüple birlikte 21 takım mücadele edecek.42 hafta oynanacakSüper Lig, 1994-95 sezonundan bu yana 18 takımla ve 34 hafta üzerinden oynanıyor. 21 takımlı lige geçilmesi durumunda ise toplam 42 hafta maç oynanacak ve her hafta bir takım bay (dinlenecek) geçecek."Bir sezon sonra 4 takım düşürülebilir"Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, lig oynandığı dönemde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sene ligden düşme olmamalı, 1. Lig'den Süper Lig'e, 2. Lig'den 1. Lig'e üçer takım çıkmalı. Ligler 21 takım oynanmalı bir sene sonra düşen takım 4 olur ona göre bu denge bir şekilde sağlanır, eğer 18 oynanmak isteniyorsa ki 20 ve 21 de oynanabilir" demişti.Süper Lig için '21 takım' önerisiAltyapıdaki futbolculara gün doğabilir21 takımlı Süper Lig senaryosunun gerçekleşmesi, daha sık maç oynanması anlamına geliyor. Bu da takımların geniş kadro ihtiyacını artıracak. 5 oyuncu değiştirme hakkının da olduğu düşünüldüğünde takımların altyapıdaki oyunculara ihtiyacı artacak ve genç oyuncular daha fazla süre alabilecek.Yeni yabancı kuralı altyapıdan futbolcu oynatılmasını zorunlu kılıyorTürkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki sezondan itibaren yabancı sınırının değiştiğini açıklamıştı. 2020-2021 sezonunda takımlar, kadroda 14 yabancı ve sahada en fazla 8 yabancı bulundurabilecek. Ayrıca yeni yabancı kuralıyla altyapıdan futbolcu oynatılması da mecburi hale getirilecek.Yeni kuralda 2020/21 sezonunda 21 kişilik maç kadrosunda altyapıdan yetişmiş bir oyuncu, 2021/22 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş bir oyuncu ve 2022/23 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş iki oyuncu bulundurulması zorunlu olacak.
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