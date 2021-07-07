Spor Süper Lig ve 1 Ligde fikstür çekimi tarihi belli oldu
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Süper Lig ve 1. Lig'de fikstür çekimi tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'in fikstür çekim tarihini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Süper Lig ve 1. Ligde fikstür çekimi tarihi belli oldu
Süper Lig fikstür çekim tarihi belli oldu

Futbolda 2021-2022 Süper Lig fikstür çekimi, 13 Temmuz Salı günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

  • Fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak. Öte yandan, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

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