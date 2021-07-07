Süper Lig ve 1. Lig'de fikstür çekimi tarihi belli oldu

Dünya

AB'den Türkiye açıklaması: İlişkilerin derinleştirilmesi gerekir

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye yönelik politikayı yüz yüze, orantılı ve geri çevrilemez biçimde ilişki kurmak üzerine inşa etmeye devam edeceklerini söyledi. Ayrıca Michel, Doğu Akdeniz’de gerilimi düşürmenin iyiye işaret olduğunu vurgulayarak, Türkiye ile ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.